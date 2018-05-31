長風基金會今邀馬凱碩演講 馬英九全程出席

2018-05-31 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



前行政院長江宜樺成立的長風文教基金會明天下午將舉辦「西方迷失？東方崛起？」長風講座，由前新加坡駐聯合國大使馬凱碩（Kishore Mahbubani）以「西方迷失了嗎？」(Has the West lost its way?)為題發表演講。這一場重量級的講座，前總統馬英九將親自出席並全程聆聽演講及對談內容。

馬凱碩在專題演講後，將由中研院院士朱雲漢教授、復旦大學中國研究院研究員李世默教授與馬凱碩進行對談，這場對談並將由長風基金會董事長江宜樺親自主持。

馬凱碩曾任新加坡駐聯合國大使、聯合國安理會主席、新加坡國立大學李光耀學院院長，現為新加坡國立大學公共政策實務教授、復旦大學中國研究院春秋學者，其將以多年外交實務經驗與學養，反思與展望全球政治變化。

馬凱碩著有《新亞洲半球：全球力量向東方不可抗拒之轉移》，他批判西方國家並認為他們對世界其他國家的價值實踐，如民主，法治和社會正義等，在許多方面都是腐敗的。他在書中提到，聯合國和國際貨幣基金會等全球政治體系和國際機構，是為了西方利益而建立的。他認為這些機構應該為亞洲崛起的大國重新制定規則，並聲稱雖然西方可能害怕亞洲崛起，但西方應該接受並與亞洲合作。