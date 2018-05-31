【即時短評】國民黨新竹髮夾彎 恐向縣長大位說掰掰

2018-05-31 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



國民黨提名新竹縣長人選的方式未定，從三次協商走全民調，然後撤銷全民調改基層座談會，中央黨部強調仍採開放態度，但內部整合問題難擺平，兩股勢力拔河所形成拉鋸戰，恐成為分裂的開端。

新竹縣選舉三分天下，鄭永金之子鄭朝方代表民進黨參選，民國黨主席徐欣瑩也決定親自上陣，鄭永金和徐欣瑩都曾加入國民黨，基層實力不容小覷，也為此次選舉增添未定之數。

在兩人積極勤跑基層，主打縣政議題時，國民黨新竹縣長人選卻遲未決定。五月初曾一度露出曙光，但全民調方式一公布，引發竹縣基層群起反彈，地方主委陳見賢甚至二度喊話，從辭掉主委之職到可能脫黨參選，都讓基層捏一把冷汗，就怕有人脫黨輸掉竹縣的噩夢來臨。

緊接著，竹科大老到台北找國民黨黨主席吳敦義，表態希望直接提名楊文科。吳敦義考量到日前基層反彈聲浪大，鬆口說不一定走全民調。

吳敦義的態度未定，消息一出，讓林為洲決定先聲奪人，上週公開宣佈「參選新竹縣長」，林氏陣營士氣大振。未料到，昨天國民黨翻盤，撤銷竹縣全民調，讓他失望透頂，公開說「這個比賽不參加了」。

黨中央明天將到地方聆聽基層聲音，但是這幾位參選人若無法整合，恐怕成為分裂的開始，林為洲只說不參加國民黨比賽，但未肯定說「不參選縣長」。