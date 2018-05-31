朱立倫狂遭民進黨黑8年 羅智強：因為民進黨最怕他

2018-05-31 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



最近新北市議會市政總質詢，新北市長朱立倫屢遭砲轟，總統府前副秘書長羅智強在臉書貼文指出，朱立倫不必擔心被民進黨黑，事實上民進黨最怕的人就是朱立倫，因為朱立倫最大的後盾，就是他在新北的政績。

羅智強說，只要是「事實」，就會被時間還原。就拿鄭文燦和朱立倫比較即知，舉個例子，朱立倫長期被黑為「剪綵王」，但事實上，真正的剪綵王是鄭文燦；當我們用客觀數字還原真相時，現在的「正牌剪綵王」大家都知道是鄭文燦。

又比方説，鄭文燦上任後桃園不斷發生大火，奪去許多的打火兄弟、無辜民眾的生命。我很早就説過，原因之一，是鄭文燦不知道是不是想討好既得利益者，怠於拆除違建，才讓祝融得以在桃園肆虐。

他指出，鄭文燦的差勁，用説的不準，容我用數字證明，去年年底，我根據政府資訊，彙整去年1到9月的違建拆除數，鄭文燦9個月拆了多少違建，答案是400件。但400件是多是少？我們就拿隔壁的新北來算，朱立倫在同期的9個月中，拆除1萬9千件，鄭文燦拆違建的魄力，只有朱立倫的2％。

這一方面凸顯了鄭文燦是如何的一個擺爛市長，另一方面，也凸顯了朱立倫擁有不張揚的沉默魄力，但卻實實在在地守護市民的安全。

而另一個鐵的事實是，侯友宜是目前藍軍選情最穩的百里侯候選人，這除了侯友宜本身的特質受選民喜愛外，也是對朱立倫政績的最直接的肯定，因為若是朱立倫的政績鴉鴉烏，侯友宜又要拿什麼説服選民他是有治市能力的未來市長？

這是為什麼，朱立倫在民進黨強大的「黑」力量下，8年執政的滿意度能倒吃甘蔗，在任期將結束時達於新高。

這也是為什麼，連呂秀蓮都忍不住豎大拇指肯定「坦白說，朱立倫與副手侯友宜在新北市八年確實做得不錯！」