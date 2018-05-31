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呂秀蓮將退黨？
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新聞眼／退黨何止呂秀蓮 美麗島世代與民進黨多少恩怨情仇

孫大千：當年高喊無黨無派大學自治的學生 都成綠衛兵

2018-05-31 08:06聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

發表過多次「反管」立場的台大學代會議長周安履，不僅跟民進黨關係密切，甚至擔任台北市長參選人姚文智團隊的寫手。對此，前立委孫大千說，民進黨在台大校園內暗樁密布，影響力無遠弗屆。

孫大千表示，當年學生運動風潮席捲大學校園時，每一位學運健將都標榜自己是「無黨無派，立場超然」。結果，一畢業後紛紛擔任民進黨立法委員的助理，接著投入選舉，30年後，一個個都成為綠朝的重臣新貴。

孫大千說，當年學運領袖們慷慨激昂，大聲疾呼，要求「國民黨的黑手」退出校園。結果，民進黨的各大派系卻用各式各樣的名義進入學校練兵，讓「綠衛兵」們遍佈大學校園，隨時可以用學生身分做為掩護，為政治勢力服務。

他表示，當年自許為「大學是社會的良心」的教授學生們，發動一連串的抗爭運動，要求威權體制的政治力量要尊重「大學自主，校園自治」的精神。結果，當這些人士一位位都在新威權體制中擔任高官要職後，台灣大學居然到現在都還沒有校長。

孫大千也指出，當年太陽花運動激起了青年學子關心政治，投身改革的熱情。結果，當一大堆太陽花的明星們借東風，搭便車，一砲而紅，揚名天下後。結果，又有誰還記得當時的理念和堅持呢？

民進黨孫大千台大
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