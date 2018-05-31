促轉怎麼轉？促轉會今揭牌 2年內要提出任務總結報告

2018-05-31 06:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



依促進轉型正義條例設立的「促進轉型正義委員會」，今天上午掛牌，蔡英文總統與行政院長賴清德親自出席揭牌典禮，促轉會主委黃煌雄等9位促轉委員也將正式上任。

促轉條例規定，促轉會隸屬於行政院，為2級獨立機關，規劃、推動下列事項：開放政治檔案；清除威權象徵、保存不義遺址；平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解；不當黨產之處理及運用；其他轉型正義事項。

條例還規定，促轉會應於2年內就上述所列事項，以書面向行政院長提出含完整調查報告、規劃方案及具體實施步驟在內之任務總結報告；有制定或修正法律及命令之必要者，並同時提出相關草案。其於2年內未能完成者，得報請行政院長延長之；每次以1年為限。促轉會於完成前項任務後解散，由行政院長公布任務總結報告。

黃煌雄昨天受訪表示，促轉會正式上路後，要在2年時間內對白色恐怖時期進行調查，並提出報告；他對促轉會的期許是，必須提出經得起時間、歷史跟社會各界檢驗的報告，而這也是促轉會最嚴肅的考驗。

此外，行政院會今天將聽取交通部報告「台61線西濱快速公路後續建設計畫目前執行情形」，以及內政部報告「107年青春專案規劃情形」。

「台61線」又稱西部濱海快速公路，是縱貫台灣西部沿海地區的省道快速公路，因不收取過路費，而被稱為「窮人的高速公路」。交通部今天將說明這條全台最長的快速公路，後續建設計畫及目前執行情形。