前瞻基建首期執行率僅17%

2018-05-31 01:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／台北報導



立法院財政委員會昨（30）日邀請各部會報告前瞻基礎建設第一期預算執行情形。主計總處表示，第一期預算目前僅執行17%，主要因為地方配合款須經議會通過，但仍強調，計畫皆已核定，有信心可在年底端出成績。

經濟日報提供 分享 facebook 主計總處主計長朱澤民表示，前瞻基礎建設計畫第一期特別預算共編列1,071億元，包含軌道建設166億元、水環境建設251億元、綠能建設80億元、數位建設159億元、城鄉建設350億元等，分別由內政部、經濟部及交通部等14個主管機關編列預算辦理，目前累積執行178億元，執行率約17%。

依主計總處統計，14個主管機關累計執行率全數未過半，甚至有八單位，執行率在二成以下，行政院主管單位、交通部、財政部、內政部、衛服部及環保署甚至不到一成。

朱澤民表示，目前待執行預算數893億元，他解釋，主要因為經濟部辦理「烏溪鳥嘴潭人工湖工程」計畫，因用地協議價購作業執行窒礙，以及內政部辦理「提升道路品質」計畫，尚待地方政府辦理規劃設計作業等所致。

此外，地方配合款必須經過地方議會通過，始得動支，朱澤民表示，前瞻相關計畫中央已經核定，一旦議會通過，執行起來就會很快、很順暢，不須過度擔憂。