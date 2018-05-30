「台北姚、新北衝」 姚文智、蘇貞昌下周「合體」

2018-05-30 22:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



藍綠雙北主帥就定位，國民黨雙北市長參選人丁守中、侯友宜日前喊出「雙城連線」，民進黨雙北市長參選人姚文智、蘇貞昌可望下周「合體」造勢。

姚文智、蘇貞昌預計下周一出席民進黨新北市議員參選人張志豪「中和衝衝衝市政說明會」助選，這將是姚、蘇獲黨中央提名後的首場同台造勢活動，營造「雙北連線」氣勢。

姚文智日前喊出「台北姚姚姚、新北衝衝衝」，張志豪下周一晚間將在中和區德穗及國華活動中心舉辦市政說明會，不僅蘇貞昌已允諾出席，張也邀請姚文智助陣，姚、蘇可望同台造勢。

張志豪表示，過去一段時間，他始終主張黨必須要自提台北市長人選，因為雙北議題連動，各項建設與發展也是相互呼應，相信唯有黨自提台北市長參選人，未來才能創造最大合作空間與機會，攸關雙北生活圈的發展，如捷運工程進度就是一例，未來雙北市長必須同黨合作，攜手打拚，才能打造雙北好未來。

張志豪說，他非常樂見今天民進黨中央的決定，「新北衝衝衝、台北姚姚姚」，是很多人的期待，為了今天這個關鍵雙北未來的決定，上個月他除了延攬台北市長柯文哲前秘書鄒建威(拉拉弟)加入競選團隊，這段期間也積極與姚文智競選團隊保持密切互動，6月4日中和衝衝衝市政說明會就是由他主動邀請。