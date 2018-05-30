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呂秀蓮說ByeBye是否指退黨 幕僚未正面回應

2018-05-30 22:32中央社 台北30日電

前副總統呂秀蓮今晚向民進黨說掰掰，媒體追問這是否意指退黨，呂秀蓮幕僚未正面回應。...
前副總統呂秀蓮今晚向民進黨說掰掰，媒體追問這是否意指退黨，呂秀蓮幕僚未正面回應。 聯合報系資料照片／記者高彬原攝影
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前副總統呂秀蓮今晚透過辦公室發表聲明「道不同，不相為謀！ByeBye！民進黨！」媒體追問，這是否意指退黨，呂秀蓮幕僚僅回應，「呂前副總統現正國外」，並未說明何時返台。

先前爭取代表民主進步黨參選台北市長的呂秀蓮，26日與姚文智進行電視政見發表會，談台北市治理願景。

呂秀蓮在政見發表會後，隔天清晨就飛往馬來西亞參訪。民進黨選對會28日決定建議徵召姚文智時，呂秀蓮只說「對於國內選舉紛擾，因情況未明，暫不予評論」，但她透過「呂秀蓮：台北No.1」的粉絲專頁貼文，表達對於馬來西亞首都吉隆坡的進步十分驚羨，對比台北市的沒落，感慨甚深。

民進黨中執會今天通過徵召提名黨籍立委姚文智參選台北市長；呂秀蓮晚間透過辦公室的Line新聞群組框，發表聲明「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！ByeBye！民進黨！」

媒體連番追問，這是否意指退黨、呂秀蓮是否回台、何時返國；但呂秀蓮的幕僚僅回應，呂秀蓮現正在國外。

對於呂秀蓮晚間的聲明，民進黨發言人蔡適應回應指出「很遺憾但尊重」。民進黨台北市長參選人姚文智則透過辦公室發表聲明表示，「寧相信不是真的，盼呂副回台後，能改變心意！」

呂秀蓮是民國33年6月7日生，今年74歲的她，被網友消遣是「祖母綠」；呂秀蓮不以為忤，她說，研究了祖母綠的意義以後，覺得太可愛了，後來她還用「祖母綠」當做她的選舉代號。

呂秀蓮也以自己的名字台語諧音，提出「ㄌㄨ老，ㄌㄨ少年（意指愈老、愈年輕）」的訴求，表達她堅定挑戰台北市長選舉，用行動鼓勵所有退休的資深市民。

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