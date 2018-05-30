親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
縣市長新滿意度
吳茂昆請辭獲准
斷交潮後續效應
高溫預警大作戰
台北市長誰來當
九合一選戰焦點
老人都市移動權
政治
軍事
綜合

「現在女生好像嚮往當妓女？」 知名作家臉書貼文遭網砲轟

傅達仁抵達瑞士 準備執行安樂死

這兩人又槓上 張花冠：很怕哪天被分屍

2018-05-30 18:18聯合報 記者林敬殷╱即時報導

為了嘉義縣議員提名問題，嘉義縣長張花冠民進黨立委陳明文今天在民進黨中執會又槓上，張花冠直言，現在分屍案這麼多，她很怕哪天被分屍，陳明文氣憤地要張花冠不要亂講，兩人當著身兼黨主席的蔡英文總統面前爭吵不休，被蔡制止後離開會議室，還繼續吵不停。

張、陳為的是嘉義縣議員第三選區，起先採取開放參選，但因報備的人太多，縣黨部擔心瓜分票源，因此建議向黨中央提案變更提名名額，不過，張花冠下午在中執會上卻表示，這個案子未經相關程序就決定徵召，以前大家喜歡說明文規定，現在嘉義人也有「明文規定」，指責陳明文陣營的人，去嗆張營的人，當初縣長提名站錯邊，影射陳明文隻手遮天。

陳明文立刻反擊說，不要亂講話，「縣長之前出國，沒有來開會」，縣黨部先前都有開會，也有跟有意參選人詢問，不是像張講的那樣，沒有說是徵召。

不少在場的人見狀，爭相走避，走出會議室，張繼續當著蔡總統面繼續罵，直說她和陳明文已在蔡主席前握手言和，不要最後陳明文「人前握握手，背後捅一刀，現在分屍案這麼多，我很怕哪天被分屍」。

陳明文越聽越火大，起先還插話，後來就不再回話。蔡英文略帶無奈地說，「尊重一下主席可以嗎？聽一下主席可以嗎？ 」並轉頭問黨秘書長洪耀福，今天議程是否要決定人選？洪耀福則解釋，徵召或提名是縣黨部的權責，黨中央只負責核備縣黨部的變更提名名額。

最後，陳明文及張花冠也走出會議室，又繼續在會議室外繼續吵，幾位藉故走避的人，也紛紛回到會議室，為之凍結的氣氛才稍微化解。

陳明文張花冠民進黨
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

台布斷交記者會當天在笑什麼？ 賴清德：我並沒有笑

2018-05-30 15:34

蔡碧仲公親變事主 誰是豬隊友

2018-05-30 15:55

謝長廷：中華台北和中國台北在英文上無不同 我不喜歡

2018-05-30 14:45

段宜康駡「靠北三小」 丁守中爆：他對老師也口出惡言

2018-05-30 13:33

張花冠怒嘉縣初選黑箱 資深黨員怨只提新人

2018-05-30 17:16

百姓論壇陸官禁入台 黃智賢：這是自殺式攻擊

2018-05-30 15:34

民進黨中執會將徵召 姚文智現身黨部

2018-05-30 15:19

嚴審陸官方團 移民署：對岸滲透加強

2018-05-30 14:41

捐款給世衛遭疑 衛福部：「主動叫牌」展現態度

2018-05-30 14:32

台灣外勞宗教自由 美方關切

2018-05-30 14:21

影／WHO捐款用誰的名義？陳時中：不用每筆都寫台灣

2018-05-30 13:44

蔡英文直播賣荔枝 高市農業局熱銷5000多盒

2018-05-30 13:12

傳中國招募台青年赴中就業 勞部：查無事證

2018-05-30 12:57

陸官員申請訪台參加論壇 移民署以「具統戰嫌疑」駁回

2018-05-30 12:18

立委批前瞻在等年底綁樁 花敬群：什麼眼光就看到什麼

2018-05-30 12:06

100萬美元捐WHO？ 立委：請外交部告訴總統捐不出去

2018-05-30 11:57

葉俊榮坦承兩岸關係影響兩岸共打 「現在的確比較難」

2018-05-30 11:49

影／公民團體呼籲別護航財團 朝野齊心修正霸權礦業法

2018-05-30 11:28

蘇清俊追查矯正署洩密人 黃國昌：太離譜

2018-05-30 10:54

台是有能力的醫衛貢獻者 陳時中：今年獲歷來最多聲援

2018-05-30 10:46

基層警質疑加薪 葉俊榮：政策普遍獲得大家認同

2018-05-30 10:39

若捐款世衛被拒 衛福部：也沒辦法 台灣已盡善意

2018-05-30 10:28

放生主播女友 「太陽花吳尊」吳崢酒吧連泡二女

2018-05-30 10:07

「反管」學生周安履 曾受謝長廷新文化基金會培訓

2018-05-30 09:42

警消加薪卻不能組工會 徐永明：哪門子最溫暖的禮物

2018-05-30 09:40

嚴德發「不會為台獨而戰」宣示 竟成大陸心戰宣傳

2018-05-30 09:39

蔡、賴民調破新低 扁：如繼續騙自己 神仙也難救

2018-05-30 09:12

最狂真心話 戳到誰痛處？ 為何民進黨政府氣到跳腳

2018-05-30 09:00

小英外交突破？孫大千：不過是美日「拉台打中」的算盤

2018-05-30 08:18

卜睿哲撰文籲川普政府 派高階官員訪台出席AIT典禮

2018-05-30 07:00

立委選區變更送立院 高市、屏縣各少一席

2018-05-30 01:50

警消加薪案三讀 基層警怒：形同遭減薪

2018-05-30 01:30

反核食公投 通過審議

2018-05-30 01:21

毛嘉慶嗆黃國昌 躲在2.5元背後 哪被告有此特權

2018-05-29 22:45

美國際宗教自由報告 再關切台外勞宗教權

2018-05-29 22:31

立院三讀強制執行法 須保留債務人生活費1.2倍

2018-05-29 22:02

立法院休會了 6月11日開臨時會戰軍人年改

2018-05-29 20:14

立院通過警消加薪 警政署：6萬名警察受惠

2018-05-29 19:38

立院三讀 原民發展基金可做原住民住宅財源

2018-05-29 19:06
看更多

熱門文章

拔管砍倒2教育部長 蔡詩萍：蔡英文妳真的要跛腳了

2018-05-29 20:37

獨／吳茂昆辭職信還在說謊！證據在這裡

2018-05-29 19:14

年輕人不認識姚文智？ 民調下探「零的領域」

2018-05-30 10:46

吳茂昆只撐了41天 學者分析背後原因其實是這樣

2018-05-29 21:05

才說不缺電！ 苗栗竟爆七萬戶今年最大規模停電

2018-05-30 16:46

段宜康駡「靠北三小」 丁守中爆：他對老師也口出惡言

2018-05-30 13:33

黃子哲：吳茂昆做完教育部「最速男」後 還有這4個位子

2018-05-29 21:23

警消加薪案三讀 基層警怒：形同遭減薪

2018-05-30 01:30

【重磅快評】 吳茂昆 被打爆的一人投手

2018-05-29 20:07

海地總統來訪 我支援新基建

2018-05-30 01:25

遠見縣市長滿意度出爐 5人蟬聯五星、鄭文燦最強

2018-05-30 09:10

小英外交突破？孫大千：不過是美日「拉台打中」的算盤

2018-05-30 08:18

最狂真心話 戳到誰痛處？ 為何民進黨政府氣到跳腳

2018-05-30 09:00

蔡、賴民調破新低 扁：如繼續騙自己 神仙也難救

2018-05-30 09:12

短命教長驚濤駭浪41天 K.O.吳茂昆的六回合攻防戰

2018-05-30 08:00

繼蔡英文、賴清德和沈榮津之後 台電也說台灣不缺電

2018-05-30 11:05

放生主播女友 「太陽花吳尊」吳崢酒吧連泡二女

2018-05-30 10:07

吳茂昆41天下台！賴揆證實：與違法赴陸有關

2018-05-29 23:46

國父紀念館設計者王大閎 曾因婚外情登上社會版

2018-05-30 01:31

【重磅快評】認錯 吳茂昆下台後蔡政府最需要的一堂課

2018-05-30 08:08

蔡英文下令徹查陸收買台政治人物 邱太三：處理中

2018-05-30 10:43

再成教長熱門人選 鄭英耀：沒有意願

2018-05-29 19:52

柯P影片見「表特潛力股」 高中妹吸睛市長全失焦

2018-05-30 11:48

台布斷交記者會當天在笑什麼？ 賴清德：我並沒有笑

2018-05-30 15:34

觀察站／違法赴陸講不清 終壓垮吳茂昆

2018-05-30 00:05

詩人渡也嘆：教部胡作非為 學術藝文界好友卻不吭聲

2018-05-30 08:08

已2位部長為「拔管」折損 綠委：新教長政治性應少一點

2018-05-30 12:28

吳茂昆下台 李艷秋：再弄權也不能犧牲教育毀了孩子

2018-05-29 21:08

藍轟吳下台咎由自取 綠批管案歹戲拖棚

2018-05-30 00:19

評╱不速聘管中閔 下個教長仍是跑龍套的傀儡

2018-05-30 09:48

「反管」學生周安履 曾受謝長廷新文化基金會培訓

2018-05-30 09:42

今天用電量3670萬瓩再創歷史新高！瀕臨限電紅燈

2018-05-30 14:01

謝長廷：中華台北和中國台北在英文上無不同 我不喜歡

2018-05-30 14:45

吳茂昆請辭 多位課審委員希望潘文忠回來

2018-05-30 11:00

立院三讀強制執行法 須保留債務人生活費1.2倍

2018-05-29 22:02

吳茂昆請辭 賴揆：贊成他以一樣標準檢驗自己

2018-05-29 18:52

外傳可能被「扶正」當教長？姚立德：這我不知道

2018-05-30 09:39

綠柯「分手」切乾淨 民進黨將祭黨紀

2018-05-29 23:30

【即時短評】拔管影舞者 應該停損了

2018-05-30 12:46

毛嘉慶嗆黃國昌 躲在2.5元背後 哪被告有此特權

2018-05-29 22:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top