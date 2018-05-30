這兩人又槓上 張花冠：很怕哪天被分屍

2018-05-30 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



為了嘉義縣議員提名問題，嘉義縣長張花冠與民進黨立委陳明文今天在民進黨中執會又槓上，張花冠直言，現在分屍案這麼多，她很怕哪天被分屍，陳明文氣憤地要張花冠不要亂講，兩人當著身兼黨主席的蔡英文總統面前爭吵不休，被蔡制止後離開會議室，還繼續吵不停。

張、陳為的是嘉義縣議員第三選區，起先採取開放參選，但因報備的人太多，縣黨部擔心瓜分票源，因此建議向黨中央提案變更提名名額，不過，張花冠下午在中執會上卻表示，這個案子未經相關程序就決定徵召，以前大家喜歡說明文規定，現在嘉義人也有「明文規定」，指責陳明文陣營的人，去嗆張營的人，當初縣長提名站錯邊，影射陳明文隻手遮天。

陳明文立刻反擊說，不要亂講話，「縣長之前出國，沒有來開會」，縣黨部先前都有開會，也有跟有意參選人詢問，不是像張講的那樣，沒有說是徵召。

不少在場的人見狀，爭相走避，走出會議室，張繼續當著蔡總統面繼續罵，直說她和陳明文已在蔡主席前握手言和，不要最後陳明文「人前握握手，背後捅一刀，現在分屍案這麼多，我很怕哪天被分屍」。

陳明文越聽越火大，起先還插話，後來就不再回話。蔡英文略帶無奈地說，「尊重一下主席可以嗎？聽一下主席可以嗎？ 」並轉頭問黨秘書長洪耀福，今天議程是否要決定人選？洪耀福則解釋，徵召或提名是縣黨部的權責，黨中央只負責核備縣黨部的變更提名名額。

最後，陳明文及張花冠也走出會議室，又繼續在會議室外繼續吵，幾位藉故走避的人，也紛紛回到會議室，為之凍結的氣氛才稍微化解。