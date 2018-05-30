民進黨中執會將徵召 姚文智現身黨部

2018-05-30 15:19 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳柏亨 ╱即時報導



民進黨今天舉行中執會，討論台北市長人選徵召案，姚文智將成為民進黨台北市長提名人，迎戰現任市長柯文哲，姚文智下午現身黨部等候。

選對會共同召集人陳明文在中執會前受訪指出，選對會已正式向黨主席蔡英文報告，希望主席在今天中執會提名姚文智，代表民進黨參選台北市長。至於外界質疑姚文智民調大幅落後柯文哲、丁守中，陳明文說，姚文智今天正式提名以後，「情況就會不一樣」。