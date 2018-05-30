海峽論壇下周於廈門登場！ 傳陸將再釋惠台利多

2018-05-30 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國共兩黨國共論壇是否舉辦陷入未知，但海峽論壇確定下周將於廈門登場。國民黨代表團昨上午開會初訂行程，確定6月4日出發，7日返台，將會見中國政協主席汪洋、大陸國台辦主任劉結一與福建省長唐登傑等大陸要員。

國民黨海峽論壇代表團由黨主席吳敦義（圖）授權郝龍斌領軍。本報系資料照／記者周志豪攝影 分享 facebook

由於今年是海峽論壇邁入第10年，陸方傳出，中共總書記習近平可能親自與會發表談話，屆時是否可能與此行率團的國民黨副主席郝龍斌會面，成另類國共論壇，也受關注。不過，國民黨黨務人士表示，目前確定行程中，並沒有安排。

熟悉大陸人士則分析，中國大陸過去在海峽論壇派員出席層級，就是到中國政協主席，中國大陸不會輕易破壞慣例的地方，習近平出席可能性不高。而就算習近平將出席，若真有空檔與郝龍斌見面，也會是非常突然的碰面，可能要到前一刻才會明朗。

國民黨海峽論壇代表團由黨主席吳敦義授權郝龍斌領軍，黨務系統有黨副祕書長杜建德參與，智庫系統則有執行長高永光領軍，黨團方面也有8位立委隨團，中常委部分也有2人報名，代表團包含學者在內共40餘人。

6月4日下午國民黨代表團出發後，預計晚上抵達舉辦城市廈門。6月5日上午會先跟廈門大學台生座談，了解當前需求；當天晚上，則將參加由福建省政府、廈門市等主辦單位舉辦的歡迎晚宴。

6月6日上午，代表團會正式參加論壇開幕式，郝龍斌並將於會上作開幕致詞。之後，郝龍斌則會陸續與汪洋、劉結一會面座談。6月7日上午，代表團將與台商協會座談，中午左右即會出發返台。

據了解，黨部已兩度開會討論此行細節，會中有黨務人士直言，由於國共論壇已經沒有了，才讓兩大黨這次對過去屬行禮如儀的海峽論壇都高度重視。國民黨大陸事務部主任周繼祥上周六才又前往北京討論細節。

也因國共兩黨都相當重視此次海峽論壇，知情人士說，這次國民黨代表團雖由郝龍斌率團，但包含參訪行程、致詞講稿吳敦義全程掌握，重視程度已近國共論壇籌辦等級。

據了解，台北市政府也將派副市長鄧家基與會，花蓮縣長傅焜萁也會組團前往參與。而熟悉陸方的黨內人士則透露，這次會議中陸方將會繼日前片面實施的惠台31項政策後，宣布另一波惠台政策。