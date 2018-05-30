畢業班之最！新北市民最捨不得朱立倫「退休」

2018-05-30 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



根據遠見雜誌最新針對即將卸任縣市長的民調中，新北市民對於市長朱立倫施政滿意成績創八年新高，朱立倫今天中午表示，感謝市民的肯定 ，但還有進步的空間 ，在未來半年多的時間會全力以赴。