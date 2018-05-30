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畢業班之最！新北市民最捨不得朱立倫「退休」

2018-05-30 12:16聯合報 記者陳珮琦╱即時報導

根據遠見雜誌最新針對即將卸任縣市長的民調中，新北市民對於市長朱立倫施政滿意成績創八年新高，朱立倫今天中午表示，感謝市民的肯定 ，但還有進步的空間 ，在未來半年多的時間會全力以赴。

民調也顯示只有15%的新北市民希望朱立倫「退休」，還有10.6%希望他選黨務要職 ，另有10.8%的市民希望他選總統 ，「嗯.....」朱立倫稍頓幾秒後說:「先把這半年做好，接下來再看怎麼做吧！」

在一份針對即將卸任縣市長的民調中，新北市長朱立倫最讓市民捨不得他退休。記者陳珮琦...
在一份針對即將卸任縣市長的民調中，新北市長朱立倫最讓市民捨不得他退休。記者陳珮琦／攝影
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朱立倫民調
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