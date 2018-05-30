立委批前瞻在等年底綁樁 花敬群：什麼眼光就看到什麼

2018-05-30 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



前瞻基礎建設計畫第一期特別預算至四月底止，執行8個月，執行率卻僅17％，立委賴士葆質疑，是否因綁樁的時間還沒到，所以現在錢還擺在那裡，沒花下去；尤其是城鄉計劃，根本就是選舉綁樁計劃。立委劉建國也批評，這樣的執行率怎麼盡快建設，對國人難以交代。

主計總處主計長朱澤民解釋，計畫都要先核定，核定中央就會補助。很多計畫中央已經核定補助，地方要出配合款，要等議會通過預算才能拿出配合款。多數計畫工程規模都不大，配合款也不高，未來執行速度很快，「不用擔心」。內政部次長花敬群也表示，有信心今年可以執行完畢。

賴士葆表示，當初打架要錢，執行績效卻這麼差，各單位前瞻建設執行率僅1%、2%，包括行政院、體育署、警政署、教育部、國發會、金管會等，執行率都是0。

賴士葆指出，城鄉建設第一期經費，分配最多的內政部有116億元，卻僅執行1.2億，交通部48億只執行1.7億，衛服部29億只執行0.3億元。他質疑，是因為年底選舉，要等年底才花錢，城鄉建設計畫就是綁樁計畫。

花敬群表示，目前已核定了609件，按進度進行，有信心今年可以執行完畢，絕對不是綁樁，反嗆「有什麼樣的眼光就會看到什麼樣的事情」。交通部則表示，有先期規劃，各項計畫都要做可行性評估、綜合評估等，有信心年底可以趕上進度。衛福部也表示，年底前可以改善。

立委曾銘宗則指出，交通部35項軌道建設，地方配合款約需3900億元，內政部城鄉建設的地方配合款，需200億元左右，經濟部水環境建設的地方配合款，也需要200億元左右，光是這幾個部會的地方配合款合計，就達4300億元，然而，現在縣市政府舉債額度，只剩下3737億元。

財政部長許虞哲表示，地方政府會審慎考量，前瞻計畫大多有自償性。曾銘宗則說，前瞻計畫執行完，地方財務都要垮掉，很多自償性都預估過於樂觀，恐怕「前瞻建設完成之時，就是地方政府財政崩潰之際」，不要用前瞻綁樁，讓地方崩潰。