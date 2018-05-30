台是有能力的醫衛貢獻者 陳時中：今年獲歷來最多聲援

2018-05-30 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



台灣今年仍未收到世界衛生大會（WHA）邀請函、無法正式參與，但衛福部長陳時中表示，今年是歷年來獲得最多國家聲援的一次，顯示我國參與WHO的訴求漸獲國際社會認同，並成功讓世界了解台灣是有專業、有價值的國際醫衛貢獻者。 衛福部長陳時中。聯合報系資料照。 分享 facebook

立法院今日上午召開社福與衛環委員會，邀請衛福部就今年赴WHA談解決健康不平等進行專案報告。陳時中提到，今年赴日內瓦順利舉辦理60場雙邊會談，成果豐碩，舉例來說，美國衛生部部長Alex Michael Azar大力支持我國參與世界衛生組織，也與我國就全球衛生安全綱領、預防接種、醫療資訊系統整合、長照等議題進行交流；日內瓦大學醫院醫療主任Olivier Hagon與我國分享國際緊急醫療援助議題。

我國也舉辦專業論壇，包括與世界醫師會共同主辦的「全民健康覆蓋國際論壇」、與美、日等國家舉行「促進健康公平的臺灣經驗論壇」、「全球衛生安全遏止抗生素抗藥性傳播專業論壇」，另也在「高齡長者口腔照護論壇」會後，與世界牙醫教育學會聯盟、歐洲老人牙醫學會、世界吞嚥障礙高峰會委員與日內瓦大學牙醫學院等單位，共同簽署宣言。

陳時中表示，未來將與外交部將持續強化與國內外醫衛專業團體、民間團體等的合作，積極推動參與WHO。

總統蔡英文日前宣布，台灣雖無法正式參與WHA，但仍想貢獻世界衛生，因此捐100萬美元給世界衛生組織（WHO）作為對抗伊波拉病毒的基金，遭外界聯想此舉是否為買明年的WHA門票。陳時中表示，世界各國有難互相幫忙，捐款防疫純粹是善盡國際社會一份子的責任，不作政治思考，也不去想是否被拒收，「若對方拒收，也是沒有辦法的事情，我們善意已經盡了」。