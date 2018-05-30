基層警質疑加薪 葉俊榮：政策普遍獲得大家認同

2018-05-30 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



警消加薪案昨天三讀，基層員警認為形同遭到減薪；內政部長葉俊榮今天表示，這個改變對於基層員警實質加薪有很大幫忙，更重要的是可以進一步滾動到退休所得的增加。 內政部長葉俊榮。記者徐偉真/攝影 分享 facebook

立法院昨天三讀修正「警察人員人事條例」，將警正四階、警佐一階至四階警察年功俸最高俸額，從500調至525，警正三階從525調至550；但不少基層員警反應形同遭減薪，質疑所謂加薪案「是懲罰500年功俸的人」，在臉書砲轟質疑，因為升到525，年功俸沒了，考績獎金少領一個月」。

有基層員警對加薪案不滿，到警政署臉書「NPA署長室」陳情，表示每個月增加1370元，大約2萬多基層受惠，但短少的年功俸卻是數億元，「政府受惠這是事實、不容狡辯的吧？」表示增加1370元，健保費、公保、退撫等扣的金額相對增加，「所以，一般不了解的民眾，確實會認為警察調了1370元，但實際上，卻增加數百元，不是嗎？」

陳情信寫到，年金「大刀一砍」，警察是不公不義的一群，砍到比軍人都不如，「人事系統的同仁應該很清楚，我們很多人都是取得國家考試乙等或三等資格，甚至升官等、佐升正，但我們的職等仍不如護士、老師、軍人，更不用說是一樣取得同樣資格的高考公務人員。在整個體制下，警察是最弱勢、最廉價、最容易被傷害的一群，身為我們的大家長，您感受到了嗎？」

葉俊榮說，從500調整到525，525調整到550將可以嘉惠很多基層員警，尤其是在警消結構來說，基層占了八成，這八成實質上三年內有三萬人將可適用，特別是500調升到525，這改變對基層員警實質加薪有很大幫忙，更重要的是可以進一步滾動到退休所得的增加，「所以這政策普遍獲得大家認同」。

朝野立委也關心警消加薪議題，民進黨立委張宏陸質疑，當初修法時他就聽到有質疑聲音，質疑警政署為什麼都沒有去解釋，警政署長陳家欽說，他有要求警察局長寫信跟基層說明，不過後來因為還有525調整到550，所以沒有寄出，打算一併說明，就他的理解俸點到500的員警都對加薪案接受，是還沒到500的有誤解，他會要求警察局長盡快把信寄出，各警察局長趕快去說明。

親民黨立委陳怡潔說，6月15日是警察節，政府想送給警察紅包，可是卻不是所有員警都收到禮物，希望內政部應該是調高所有員警的俸點；葉俊榮沒有正面回應，表示昨天通過的加薪案的確是部分員警適用，未來會再加強和員警的溝通。