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卜睿哲撰文籲川普政府 派高階官員訪台出席AIT典禮

2018-05-30 07:00聯合報 記者張加╱即時報導

美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲撰寫專文，呼籲川普政府派一名美國高級官員參與AIT台北新館落成活動，以展現美國反對中國大陸對台採取的懲罰手段。

華府智庫「布魯金斯研究所」東亞政策中心共同主任卜睿哲（Richard Bush）29日在該智庫網站以「為何在台灣的新辦公大樓會加劇美中關係緊張」為題發布專文；該文所提的新辦公大樓為AIT台北辦事處內湖新址，定於6月12日舉行開幕典禮。

卜睿哲文章寫道，台灣總統蔡英文一再表示她將維持現狀，但北京仍採取多項舉措懲罰台灣選出蔡英文，包括偷走台灣的邦交國、限縮台灣在國際社會的角色等。

卜睿哲說，中國大陸在有可能和解的時候，選擇了對抗一路；美國政府強調和平解決兩岸分歧符合美國長久利益，川普政府也重申此立場，並明確表示目前從事破壞穩定行為的一方是中國大陸。

卜睿哲表示，因此川普政府應該把握機會，傳達其反對中國的懲罰手段，派一名美國高級官員訪台是其中一項機會。

文章指出，隨著舉行開幕典禮日期愈來愈近，人們開始猜測川普政府是否會派高階官員到台灣參與這一場合，而這個想法引起中方強烈反對。

卜睿哲寫道，中國大陸對美台關係的範圍與規模並不滿意，尤其是在安全領域，如果可以的話，中方可能更希望華府在台北設立簡單的貿易辦事處，但AIT官員的其中一項工作就是維護台海和平與安全，這應該也符合中方利益。

卜睿哲表示，北京也反對美國的行動表明其與台灣的關係實際上為官方性質，因此當報導稱川普政府可能派內閣官員赴台參加AIT落成典禮時，中方想辦法阻止此事成真，聲稱這樣的行動將違反「一中原則」。

接著卜睿哲說，其實美國歷任政府對「一中政策」的解釋，比中國嚴格的「一中原則」更有彈性；過去幾任政府曾派部長級官員訪台，台灣政府與民眾將感謝內閣層級官員出席，若沒有內閣層級官員出席，台灣政府與民眾自然會失望。

美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲。聯合報系資料照
美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲。聯合報系資料照
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卜睿哲川普
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