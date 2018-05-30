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最狂真心話 戳到誰痛處？ 為何民進黨政府氣到跳腳

獨／台大學生明提訴願：抱最好希望作最壞打算

最狂真心話 戳到誰痛處？ 為何民進黨政府氣到跳腳

2018-05-30 09:00聯合報 記者卜敏正王慧瑛邱瓊玉／報導

媒體問台北市長柯文哲是否還覺得自己是「真命天子」，柯大笑回說愚人節都已經過了。 ...
媒體問台北市長柯文哲是否還覺得自己是「真命天子」，柯大笑回說愚人節都已經過了。 圖／聯合報系資料照片
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日本動畫主角哆啦A夢，有件「誠實豆沙包」法寶，吃下誠實豆沙包的人便會口吐真言。政治人物口若懸河，舌粲蓮花，常說些讓選民聽了高興的話，但也常因事後無法兌現，失信被打臉。

行政院長賴清德。 圖／聯合報系資料照片
行政院長賴清德。 圖／聯合報系資料照片
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賴清德自稱台獨 誤食「誠實豆沙包」？

行政院長賴清德日前多次自詡「務實的台獨工作者」，網友戲稱是「誤食」誠實豆沙包。

台北市長柯文哲去年一席「前總統陳水扁裝病」說，掀起軒然大波，卻也被解讀脫口說出真心話。當過立委的嘉義縣長張花冠在一場宣導活動上 ，虧立委很會講，就像王祿仔仙，被笑稱 是吃了誠實豆沙包的新版政治人物。

嘉義縣長張花冠出席活動發言，直言立委很會講、就像王祿仔仙。 記者卜敏正／攝影
嘉義縣長張花冠出席活動發言，直言立委很會講、就像王祿仔仙。 記者卜敏正／攝影
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小花縣長說真話 虧立委像王祿仔仙

張花冠5月29日出席拒買來路不明王祿仙商品活動，提醒現場阿公阿嬤不要聽信販售商品主持人的舌粲蓮花，購買來路不明商品。為讓阿公阿嬤更能聽懂意思，小花縣長進一步舉例，「許多政治人物、立法委員很會講，這些立委很會講，就像王祿仔仙，聽他們一直講，不小心就相信了，大家不要聽信王祿仙誇大不實的言論！」

現場民眾聽到張花冠誠實發言，指政治人物像王祿仔仙，忍不住笑了出來，還摀著嘴小聲問「她說的立委是誰？」

張花冠的誠實豆沙包不只吃了這一次。日前她參加太保農會百周年會慶，談到去以色列參加農業科技設備展，表示沒看到我國農委會官員參加，當場問坐在台下的農委會台南區農業改良場人員：「你們都沒去喔？」接著笑說農委會大概都在助選，忙著年底縣市長及鄉鎮市長選舉，才沒空參加。

棄醫從政的嘉義市長涂醒哲常說「醫師不能說謊」，他個性耿直，常說出直白的話，甚至脫...
棄醫從政的嘉義市長涂醒哲常說「醫師不能說謊」，他個性耿直，常說出直白的話，甚至脫稿大談真心話，常讓幕僚捏把冷汗。 圖／聯合報系資料照片
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涂醒哲自誇 流彈誤射同黨執政縣市

醫師出身的嘉義市長涂醒哲常說「醫師不能說謊」，因此說話直白，甚至脫稿大談真心話，讓幕僚捏把冷汗。

今年5月財政部公布一份資料，指去年全國人均負債較前一年少了2.2萬，全國除離島地區，嘉義市財政最佳，人均負債只有112元。涂醒哲相當得意，認為開源節流有成，自詡為「理財王」。

為凸顯嘉義市表現不凡，涂醒哲還特別強調，第二省錢的桃園市，人均負債1萬3836元，負債比嘉義市多100倍，高雄人均負債更將近是嘉義市的900倍；扯到同為民進黨執政的高雄、桃園，讓這兩縣市極不悅。有嘉義市民說，涂醒哲真性情，有話直說，「真的沒啥顧慮」。

因代燒雲林縣垃圾惹議，台北市長柯文哲（左二）專案報告被K的滿頭包，議員汪志冰（右...
因代燒雲林縣垃圾惹議，台北市長柯文哲（左二）專案報告被K的滿頭包，議員汪志冰（右二）送上2包垃圾抗議規避議會。 圖／聯合報系資料照片
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垃圾不分藍綠 柯文哲一語雙關？

向來以直率、感言聞名的台北市長柯文哲，無論是日前台布斷交時脫口而出的「布吉納法索在哪裡」，還是愚人節開玩笑的一句「我是真命天子」，甚至議會備詢時一句「垃圾不分藍綠」，種種超狂誠實語錄，讓柯一躍成為網友心目中吃了最多誠實豆沙包的政治人物。

2016年環保署兩度用密件公文，要北市秘密為雲林代燒2萬多公噸垃圾，引發熱議。柯文哲在議場備詢時，被問到代燒垃圾一事，脫口而出「垃圾不分藍綠」，中央應訂定全國垃圾調度辦法。

儘管柯當下是針對代燒垃圾一事做解釋，而非批評藍綠兩黨，不過這「一語雙關」的回應成為當年度流行語，也成了柯文哲白色力量的最佳代名詞，甚至還成為台中女中公民科的期末考題，要考學生這句話是否已經構成妨害名譽。

台北市長柯文哲砲打前瞻建設，當時的行政院長林全回批「不厚道」。柯文哲（左）接受網...
台北市長柯文哲砲打前瞻建設，當時的行政院長林全回批「不厚道」。柯文哲（左）接受網路媒體訪問時表示，他每棒都打在要害，才會說他不厚道。 圖／聯合報系資料照片
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批軌道建設 柯說要打就要打要害

中央去年推出前瞻基礎建設計畫，各縣市紛紛搶食大餅，其中以軌道建設最受矚目，柯文哲卻接連大潑冷水，一下子說「捷運會虧到不省人事」，還說「事情是錯的，丟再多錢都沒有用」，甚至向前行政院長林全下戰帖，要求辯論軌道建設。他用市井小民聽得懂的話據「理」力爭，不僅引發交通學者、社會大眾討論，也成功博得民眾好感，讓民調從谷底翻身。

不過行政院卻恨得牙癢癢，林全甚至還批柯「不厚道」，不過柯文哲卻說被罵的人都會不高興，他每棒都打在要害，才會被說不厚道，但總不能說「我要打你，還拿羽毛打吧」。

「城南有意思」活動，台北市長柯文哲（右）上台致詞笑稱自己是「真命天子」。 圖／聯...
「城南有意思」活動，台北市長柯文哲（右）上台致詞笑稱自己是「真命天子」。 圖／聯合報系資料照片
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豔陽下致詞 柯神回應：我是真命天子

柯文哲今年四月一日出席中華文化總會「城南有意思」系列活動，致詞時豔陽高照，輪到文化總會諮詢委員會召集人吳靜吉講話時陽光稍減，柯說「太陽不見了！奇怪」，吳笑說：「他（指柯）講話太陽越來越大，我講話太陽越來越下來」，柯文哲神回：「ㄟ我真命天子ㄟ！」

儘管柯文哲事後稱是愚人節玩笑，不過網友一致認為柯「說出心底話」，尤其柯文哲受訪時被問到是否有想過選總統時，自承「想了3秒鐘」，平時更自比為雍正，或許真的是把自己當成了真命天子。

本月初台灣才遭前友邦多明尼加宣布斷交，不到1個月又傳出布吉納法索也宣布要與我國斷交，柯文哲在議場備詢時被問到看法時，脫口而出「要先調查一下布吉納法索在哪裡？在非洲哪個地方？」

柯一句「布吉納法索在哪裡」，立刻被網友稱是吃了誠實豆沙包，怎麼直接說出心底話。還有網友笑稱「柯P太誠實了啦」、「我也不知道布吉納法索在哪裡」。

前總統陳水扁。 圖／聯合報系資料照片
前總統陳水扁。 圖／聯合報系資料照片
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指扁裝病？ 柯道歉改口「被鬼打到」

若要提到柯文哲最具爭議的「誠實話」，莫過於「阿扁裝病說」。當時柯接受電視節目專訪，提到「前總統陳水扁的病一開始是裝的，但後來真的病了」，引起各界討論。儘管柯文哲事後多次解釋是媒體標題殺人，還說阿扁當然有病，只是病的是憂慮、焦慮引發的身心症。

不過柯的「阿扁裝病說」，也讓陳水扁的病情再度被討論，相信、不相信的人大有人在，柯文哲最後也只能道歉，強調自己真的是「被鬼打到」，「造成阿扁的困擾，還是要表達抱歉」。

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