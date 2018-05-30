立委選區變更送立院 高市、屏縣各少一席

立委單一選區兩票制實施歷十年，今年重新檢討2020立委選區。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中選會昨舉行委員會議通過立委選區變更案，在舉辦過公聽會聽取各方意見後，仍決定依據第七屆立委計算方式劃分下屆立委選區，台南市及新竹縣將各增加一席，高雄市及屏東縣則各減少一席，中選會將於明（卅一）日將此案送交立法院討論。

依據選罷法規定，立法委員選區自二○○七年起，每十年檢討一次。中選會今年二月一日已通過第十屆立委席次分配及選舉區檢討變更的草案，亦即採第七屆立委的「一席保障」加「漢彌爾頓法」計算，經五月十四日召開公聽會，徵詢學者、政黨、立法院各黨團的意見後，昨天委員會議討論通過選舉區劃分變更案。

依此劃分方式，台南市應選名額五席增為六席，高雄市應選名額九席減為八席，新竹縣由一席調整為二席，屏東縣應選名額由三席降為二席，其餘縣市應選名額不變。

高雄市減少一席，被影響的就是民進黨立委管碧玲所屬選區，管碧玲對此表示，她的選區被肢解三塊，令她百味雜陳，她強調，這對高雄不公平、懲罰弱勢。

她表示，十年前檢討立委選區時，當時高雄市政府與立委都拒絕接受，這次高雄市政府有配合送案，「感覺比較悲觀」；她說，各增一席的台南、新竹都是有科學園區的縣市，人口當然會往那邊移動，這對高雄來說是「雙重懲罰」。