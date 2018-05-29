核災食品公投中選會過關，可進行第二階段連署

2018-05-29 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



中央選舉委員會今天召開委員會議，審議4項全國性公民投票提案，決議其中3項公投提案將函請提案人之領銜人限期補正，另國民黨副主席郝龍斌領銜的日本核災食品進口公投，委員會議認為提案合於規定，將函請戶政機關於15日內查對提案人。

中選會指出，有3項公投提案先前已舉行聽證，經提委員會議審議，決議函請提案人之領銜人限期補正，包括：

一、 蔡正元先生所提「您是否同意，基於人民財產權應受憲法保護、退休金為工作所得之財產，民國106年公布之『公務人員退休資遣撫卹法』，侵害人民財產權利，應予廢止。」。

二、 邱毅先生所提「您是否同意，基於人民財產權應受憲法保護、退休金為工作所得之財產，民國106年公佈之『公立學校教職員退休資遣撫卹條例』，侵害人民財產權益，應予廢止。」。

三、 吳景欽先生所提「你是否同意，國家於2014至2017年所超徵之稅收五千多億元，立法還財於所有國民？」。

中選會表示，郝龍斌先生所提「你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」全國性公民投票提案，經委員會議審議，因會中正反意見兼有，尚無一致性之意見。

中選會說，但委員會依公投提案合憲性推定解釋原則，在有疑問時作成有利於公投提案人之認定，爰本案審議通過，將函請戶政機關查對提案人。