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2013年甘比亞與馬政府斷交 綠營當時這樣評論

蘇貞昌稱和新北市府對抗？朱立倫：市府全力拚市政

2018-05-29 15:56聯合報 記者祁容玉╱即時報導

新北市府地政局一名官員去年因涉貪後墜樓身亡，監察院認為新北市府督導不周，今年5月初通過對新北市府糾正案，讓官員涉貪成為新北市長選舉議題，民進黨新北市長參選人蘇貞昌批評新北市府上梁不正下梁歪，新北市長朱立倫反駁，新北市從民國100年至今涉案跟被移送的人數，都比過去蘇縣府時代低。

蘇貞昌今天受訪時被問倒新北市府官員貪瀆相關問題，蘇貞昌批評「上梁不正下梁歪」，自己如果公私不分，下面的人就會有樣學樣，他領導的台北縣政府，沒有一二級主管涉案，但現在新北市府涉案程度這麼高，朱立倫侯友宜已經做快8年了，真的要好好檢討。

朱立倫下午回應，任何一件涉貪案件都讓人感到非常遺憾，雖然新北市從民國100年至今，涉貪遭起訴人數111人，比起民國86年到94年有299人遭移送、126人遭起訴，相對較少，相對其他各都、或全國平均數也比較低，但他還是認為，任何一件貪瀆都不能夠容許。

至於蘇貞昌認為，他現在是跟整個新北市府在對抗跟選舉，朱立倫說，請老縣長放心，新北市府一定全力拚市政，至於各社團舉辦活動時，要表達對哪名候選人支持，市府當然尊重，但也希望有獲市府補助的社團活動，不管是民進黨議員或國民黨議員支持的活動，都能對外開放，盡量不要涉入政治。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌批評新北市府貪瀆問題是「上梁不正下梁歪」，新北市長朱立...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌批評新北市府貪瀆問題是「上梁不正下梁歪」，新北市長朱立倫反駁，新北市從民國100年至今涉案跟被移送的人數，都比過去蘇縣府時代低。記者祁容玉／攝影
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朱立倫蘇貞昌

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