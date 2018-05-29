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不只吳茂昆 這些部長任期也不長

2013年甘比亞與馬政府斷交 綠營當時這樣評論

【名人快語】沈呂巡：捐一百萬 WHO收嗎？

2018-05-29 15:54聯合報 記者徐偉真╱即時報導

沈呂巡撰寫、記者徐偉真整理

蔡總統日前接見我世衛行動團時宣布，將捐助一百萬美元給WHO，以表示「台灣有決心為世界衛生貢獻」。

我們不瞭解作此宣布前，是否已經跟WHO洽定？政府相關團隊有沒有想到WHO可能拒收，及我們怎麼捐？近年WHO或聯合國機構拒絕我們捐款甚至文件，多有案可稽。十多年前WHO曾拒絕我們捐助一項防治愛滋病的基金，我們只好轉捐給美國一項同性質的基金，沒聽說再轉來轉去。2005年南亞海嘯後，我們也匯集了大筆的捐款及物資，準備捐給聯合國主管該案的相關機構。

這機構的高層主管倒是歡迎我們去談，然後禮貌地説，歡迎我們捐獻，但是必須列於「你知道是誰」(按：指大陸)的名下，最後以個人建議説，你們或許還是尋求雙邊管道吧。

扁政府的後期我們尋求以台灣名義加入WHO，美日等國均不支持，我們希望至少將申請函送達WHO，但遭拒收，我們就再聯合六個友邦的大使或代辦一起親送，硬使WHO的收發處收下，並在收據上蓋了收件章。但是該函當晚就被塞在我們辦事處的大門下送回，WHO相關官員並打電話來説，再送來，就把全件送到中共代表團去。

這次捐贈，如果視為一種人道援助，尚説得過去。但參與WHA已被拒，如果捐款又被拒，自然更有損我們國家的尊嚴，尤其是由總統親自宣布。但是我們不是沒有別的適當管道，以防治伊波拉來説，2015年馬政府時期就曾經在華府，向美洲國家組織(OAS)轄下的泛美發展基金會捐款，記得才十幾萬美元，由基金會執行長出面接受，眾多該組織官員、拉美友邦使節、美政府官員觀禮，國務院全球防治伊波拉的副總協調人並致詞，盛讚我義舉及台美關係。

另對於西非的防治，2014年底我們則捐款百萬美元給美國疾病管制局的相關全球基金，當時在華府雙橡園舉行了一個簡單的儀式，基金會的主席也特別自亞特蘭大總部趕來接受，也請了美國相關人士及中外媒體，文宣效果良好。以上兩案，網路上的新聞及美國在台協會的新聞稿都還查得到，但從來都沒有説要再轉給WHO的。

就算WHO接受，一百萬美元對這樣的聯合國機構不算什麼大捐贈，不可能作為我們的門票錢。想三十多年前亞銀因大陸要入會想把我們排出時，美國國會在對亞銀撥款案中通過一條修正案，就是如果中華民國台灣遭排除，這筆一億四千萬美元的撥款則不得動用，這才把情勢扭轉過來。這也因為亞銀是比重投票制，美日的票權幾乎就足以掌控大局。

所以今天除了感謝美國友我議員剛提出的「台灣國際參與法」之外，必須坦誠指出該法中所挺我參與的三個國際組織，美國會都早已經通過了有法律拘束力的個別決議案，如WHO案歷年來已通過不下四、五次，國際民航組織案於2013年通過眾院時，還創歷史性新高的424對零票，國際刑警組織案通過後由歐巴馬總統簽署時，正是馬總統2016年三月過境休士頓之際。

但是，兩岸關係一變，我們還是統統無法入會。今天如果新法不能重演亞銀案的保我模式，我們捐WHO一百萬，又能改變什麼呢？

沈呂巡質疑，台灣要捐一百萬，WHO收嗎？聯合報系資料照
沈呂巡質疑，台灣要捐一百萬，WHO收嗎？聯合報系資料照
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WHO捐款聯合國

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