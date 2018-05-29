立院三讀 基層警消每月將加薪1370元

2018-05-29 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



在615警察節前夕，立法院今天三讀通過「警察人員人事條例」修正草案，將警正四階、警佐一階至四階警察年功俸最高俸額，從500調至525，警正三階從525調至550。內政部估算，法案通過，共6萬5千名警消加薪，約有2萬8千人立即受惠。

民進黨立委段宜康日前提案增加基層員警薪資及退休所得。他指出，警消薪資結構都是加給比較高，但加給並不列入年金計算，因此，作為退休金基礎的本俸，應做適度調整。

內政部長葉俊榮日前表示，警正四階以下人員年功俸最高俸額為500，基層警消有6萬5千人，大約在43歲就可達到這個數字；如果修法提升到525，基層警消每月所得可望增加約1370元，月退俸約增加1700元。可補其無法職務升遷的不足，也能提升士氣、吸引員警留任。

為使此案順利通過，行政院長賴清德昨晚率相關部會首長拜會立法院民進黨團，總召柯建銘表示，警察人員與消防人員總是在最危急的時刻，站在第一線守護人民的生命財產安全，在警察節前夕，除了說聲感謝之外，民進黨政府更以實際的行動提升警消人員的待遇，向全體辛勞的人民保母致敬，相信朝野各黨派均會願意全力支持此調薪案。

昨晚會中也達成共識，除了將警正四階以下人員的俸點調升外，為了有利領導統御並且提振警官士氣，亦將警正三階之年功俸調升至550俸點，與兩線一星以下員警的525俸點作出區隔，鞏固其領導地位與士氣，有利於警政體系內部之分工，約有8100位警官可獲調薪，「希望能夠慰勞他們的辛勞，感謝他們對台灣的付出。」