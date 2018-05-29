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吳茂昆請辭下台 台大教授：他被利用

吳茂昆辭職 龍應台：求蔡總統不要敗壞教育

吳茂昆請辭教育部長獲准 丁守中：兔死狗烹案例

2018-05-29 12:47聯合報 記者周志豪╱即時報導

上任至今爭議不斷的教育部吳茂昆昨請辭獲准，但由吳茂昆駁回的台大校長遴選案仍餘波盪漾。國民黨台北市長提名人丁守中今天表示，吳茂昆「拔管」已是徹底對台大的霸凌，大學自治已死，但吳「拔管」後就被丟掉，狡兔死、走狗烹就是這個情形。

丁守中表示，當初推「大學法」立法，就是覺得大學校長依循大學自治產生非常重要，所以立法授權遴選委員會高度自主，教育部只能就遴選結果予以派任，怎麼可以像今天用這個、那個理由阻擋台大校長當選人管中閔就任，更合況吳茂昆本身這麼多案子。

吳茂昆台大教育部

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