立法院三讀修正通過產業創新條例部分條文

相關新聞
嘉義納觀光補助 業者：大家都去要 吵一下就有2018-05-29 11:15
律師考試400分門檻惹議 學生團體要監委調查考選部2018-05-29 11:11
立院三讀 企業排放廢棄物處7年徒刑罰1500萬2018-05-29 11:07
徐永明：民進黨團若關心警消權益 應從組工會開始2018-05-29 10:41
產創條例三讀 員工取得獎酬股票可擇低課稅2018-05-29 10:35
黃智賢：蔡政府是恐怖情人 不讓人民逃離小島2018-05-29 09:58
孫大千：民進黨不爽被罵就不要做執政黨2018-05-29 07:54
海地總統來訪 與蔡總統將互贈勳章2018-05-29 06:02
謝長廷演講答：多數台人喜愛的國名稱呼為台灣2018-05-28 23:23
警消加薪1370元 周二立法院可望三讀2018-05-28 22:27
政院提案來不及 警消加薪採段宜康加碼版拚明天三讀2018-05-28 22:14
林智堅爆料拜會行政院爭預算 賴清德：全力支持2018-05-28 21:12
95才28.4元？ 館長譏段宜康「民間疾苦4字看不懂」2018-05-28 20:17
「不是段宜康羞辱館長」 羅智強：是民進黨羞辱人民2018-05-28 20:08
施壓航空業矮化台灣 外交部籲正視中國蠻橫2018-05-28 20:05
國際航空運輸協會遭施壓 全球航空公司恐都改我國名2018-05-28 19:57
小英的維持現狀 黃子哲批：失速變成維持「憲撞」2018-05-28 19:38
段宜康再槓館長「垃圾」游淑慧要他「有病要治」2018-05-28 19:16
影／立院最帥立委不是蔣萬安 「他」年輕時才是萬人迷2018-05-28 17:55
勞動部不公布裁罰金額 立委批包庇2018-05-28 17:54
段宜康再嗆館長「他肌肉大別人就不能罵？」2018-05-28 17:39
【即時短評】礦業法藍綠現形 台灣政黨果然沒有左派2018-05-28 16:08
我捐世衛一百萬美元被疑買門票 府：沒人道精神的偏見2018-05-28 16:02
【重磅快評】台灣奇譚：因為執政就能決定誰有無心肺！2018-05-28 15:09
挺到底！ 林聰賢：吳音寧是政治菜鳥進入都市叢林2018-05-28 15:03
冷眼集／抱緊美大腿 蔡政府外交險招2018-05-28 14:28
批蔡英文像潑婦罵街 賴士葆：好意思罵在野黨？2018-05-28 14:24
立委促訂派遣專法 勞動部：辦理法制座談尋求共識2018-05-28 13:55
行政院新經濟移民法 藍委批：引進更多藍領外勞2018-05-28 13:26
勞團訴求陪同勞檢 許銘春：現行制度可運作2018-05-28 12:21
立委跳腳 振興南部觀光計畫可能多一縣2018-05-28 12:05
黃偉哲：請高思博要求朱立倫、侯友宜公布競選經費2018-05-28 12:01
勞動部長：派遣勞工保護法 下會期提有困難2018-05-28 11:54
段宜康罵「沒心沒肺的垃圾」徐巧芯：國民不抹黑都可以靠北2018-05-28 11:10
東莞學校來台招師被關切 陸委會：陸學校不能來台招生2018-05-28 10:16
美國會再推友台法案 吳釗燮：若要合作會進一步磋商2018-05-28 09:42
【重磅快評】蔡總統不如一個足球員2018-05-28 08:07
熱門文章
95才28.4元？ 館長譏段宜康「民間疾苦4字看不懂」2018-05-28 20:17
吳茂昆請辭獲准 任期僅40天創最短命教部長紀錄2018-05-29 11:01
飛彈專家揚言去大陸講學？ 中科院：已退休解除管制2018-05-28 14:36
國際航空運輸協會遭施壓 全球航空公司恐都改我國名2018-05-28 19:57
丁守中今找蔣萬安當總幹事 蔣萬安這樣回2018-05-28 20:54
段宜康再槓館長「垃圾」游淑慧要他「有病要治」2018-05-28 19:16
【重磅快評】蔡政府為何重用「吳三貴」？2018-05-29 09:29
段宜康再嗆館長「他肌肉大別人就不能罵？」2018-05-28 17:39
民進黨將提姚文智選北市長 陳明文：沒有二階段民調2018-05-28 13:22
影／立院最帥立委不是蔣萬安 「他」年輕時才是萬人迷2018-05-28 17:55
吳釗燮怒批藍委 「說中國打壓就要被你們指責是不是？」2018-05-28 13:28
孫大千：民進黨不爽被罵就不要做執政黨2018-05-29 07:54
【重磅快評】台灣奇譚：因為執政就能決定誰有無心肺！2018-05-28 15:09
蘇批市府幫侯助選已達貪瀆程度 新北市府：含沙射影2018-05-28 21:18
【即時短評】礦業法藍綠現形 台灣政黨果然沒有左派2018-05-28 16:08
終於被徵召 姚文智：丞相，起風了2018-05-29 00:29
民進黨推出姚文智 蔡正元神分析：目的不是為了勝選2018-05-29 09:49
今降雨範圍擴大 高溫上看35度2018-05-29 04:54
「不是段宜康羞辱館長」 羅智強：是民進黨羞辱人民2018-05-28 20:08
北市選戰數字密碼 誰能推倒馬英九障礙？2018-05-29 08:00
蔡總統：台灣政府很重視照顧退役軍人2018-05-28 12:37
台灣勇消真英雄！ 自費赴法參加救援比賽奪優勝2018-05-28 17:08
白綠溝通橋梁 陳景峻今發聲明：我選擇留下2018-05-28 16:18
謝長廷演講答：多數台人喜愛的國名稱呼為台灣2018-05-28 23:23
聞「丞相起風」 柯文哲狂笑 「這不是三國演義嗎」2018-05-29 00:24
滿意度3年掉18% 柯文哲：了不起！現在已慢慢爬回來2018-05-28 16:13
批蔡英文像潑婦罵街 賴士葆：好意思罵在野黨？2018-05-28 14:24
觀察站／「轉型」打柯P 民進黨大挑戰2018-05-29 00:01
丁守中昨拜會爭取支持 蔣萬安：職位不是問題2018-05-29 00:35
擁抱年輕才有票？柯P正妹多 丁守中拒網紅2018-05-29 10:00
媒體民調：陳其邁略勝韓國瑜6.4個百分點2018-05-29 10:27
政院提案來不及 警消加薪採段宜康加碼版拚明天三讀2018-05-28 22:14
警消加薪1370元 周二立法院可望三讀2018-05-28 22:27
「丞相起風了」惹議？ 秦慧珠：電影看過是個太監講的2018-05-28 15:55
國民黨新竹縣長提名難產 林為洲嗆：「不等了」！2018-05-28 16:08
中國想跟非洲全家福 吳釗燮：史瓦帝尼不屑中國喊話2018-05-28 15:28
姚文智說「丞相起風了」 柯文哲聽後狂笑不止2018-05-28 15:13
100萬美元擬捐WHO 吳釗燮：在了解捐款方式2018-05-28 13:58
姚文智選台北市長？侯友宜：希望他投出好政見2018-05-28 16:50
確定不辭了！陳景峻：將盡所能協助柯P施政2018-05-28 14:04
留言