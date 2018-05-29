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【重磅快評】蔡政府為何重用「吳三貴」？

黃智賢：蔡政府是恐怖情人 不讓人民逃離小島

2018-05-29 09:58聯合報 記者黃國樑╱即時報導

政治評論人黃智賢在她的臉書上表示，蔡政府對被斷交惱羞極了，蔡英文第一時間出來怒斥大陸。指天罵地，痛罵人民，媒體和國民黨。她說，「是，一切都是我們的錯。」誰叫2016，人民昏了頭，讓你上位掌權。

她說，蔡政府放話嚴審大陸來台的官員，學者和商務人士。更要嚴查大陸駐台各種機構。什麼都不可以。連東莞來台灣招聘博士，都被硬生生中斷。年輕人找不到工作，也只能在台灣讓我管。

怎麼可以讓台灣人，擁有更美好的未來 ?這是何等的自私與不堪！

她說，斷交之後，掌權者心心念念要對大陸報復。民進黨的恨，是寧可要讓兩岸斷了往來。受傷的，當然是人民。但人民也只能默默承受。因為，心下早知，這是必然。這就是民進黨。

她說，回到台灣，最最聳動人心的事件，卻是一個禮拜，發生兩個分屍案。七十歲的老妻被丈夫，20多歲花樣年華的台大碩士，被男友分屍。

黃智賢說，社會的驚嚇和心痛，當權者，當然看不到，也不想知道，這不僅僅是社會案件，也不僅僅是恐怖情人極致的掌控慾望。而是執政兩年了，一個充滿恨的政權，風行草偃。台灣浮動了怎樣的人心不安，戾氣攪擾 ?

她表示，掌權的人，假裝不知。人民心中所求，莫不是喜樂，幸福，平安。因為民之所欲，民進黨不願意給，也給不起。粗橫的內心不是不自卑的。於是像那恐怖情人般，不讓對方，有自主的意願，完整的生命。更不容許，人民逃離被民進黨掌控的小島。尋找沒有恐怖情人的未來。

民進黨斷交黃智賢

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