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孫大千：民進黨不爽被罵就不要做執政黨

2018-05-29 07:54聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

近來因蔡英文總統捐款WHO一事遭「館長」陳之漢批評做凱子，民進黨立委段宜康則反批沒心沒肺的垃圾；不僅如此，斷交一事也被國民黨立委批評，外交部長吳釗燮對此回嗆「我們說中國打壓就要被你們指責是不是？」立委孫大千說，如果民進黨不爽被人罵，那麼就不要做蠢事，要不然就不要做執政黨。

孫大千表示，身為執政黨，把兩岸關係弄得一團混亂，最後嚴重壓縮台灣的國際空間，簍子是你們捅的，麻煩卻是要台灣人民來共同承擔。被批評了幾句，部長就要翻臉，立委就罵人垃圾，「請問一下，如果不罵你們，我們要去罵誰啊？」

孫大千指出，國民黨執政8年之間，兩岸關係來到空前的高點。兩岸領導人可以會面，大陸觀光客突破四百萬人次，台灣每年受邀以觀察員身分出席WHA，外交休兵使台灣不必再做盤子被友邦勒索，軍事對峙降低讓台灣不必再花大錢做凱子買過時的武器。然而，政權交替後才不過兩年，局面就被民進黨搞得稀巴爛，不但敗光老本，情勢還會持續惡化。我們怎麼可能不生氣？怎麼可能不擔憂？

孫大千說，台灣沒有被國民黨賣掉，卻被民進黨給毀掉。既沒有叫你們切腹以謝國人，也沒有叫你們吞幾顆曲棍球，罵你們幾句真的只是剛剛好而已，否則，難不成還要謝謝你們嗎？如果要把館長的口頭禪「你ㄊㄇㄉ」無限上綱成為侮辱蔡英文總統的母親，那麼段宜康的「靠北三小」難道就不是用不堪的言詞公然作賤館長的父親嗎？

民進黨孫大千館長

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