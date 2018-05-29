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男子闖香閨殺女友 落網時酒醉意識不清

海地總統來訪 與蔡總統將互贈勳章

2018-05-29 06:02聯合報 記者鄭媁╱即時報導

我國友邦海地總統摩依士與第一夫人瑪婷摩依士應中華民國政府邀請，於昨天清晨抵台進行國是訪問，總統蔡英文及副總統陳建仁今日上午近10時，將在總統府府前廣場以隆重軍禮歡迎，之後雙方舉行雙邊會談及簽署聯合公報，蔡總統也將以國宴款待訪團。

摩依士自昨日至6月1日，共率領30人訪問團來台。訪團成員包括參議院議長龍柏（Joseph Lambert）、眾議院議長波度（Gary Bodeau）、外交部長羅迪格（Antonio Rodrigue）等。

外交部說，這是摩依士去年2月就任海地總統後首度訪台，為感謝摩依士致力強化與支持台海兩國邦誼，蔡總統將頒贈最高等級「采玉大勳章」，摩依士也將代表海地政府頒贈蔡總統「國家懋績大十字金質勳章」。

蔡總統及陳副總統在軍禮儀式結束後，將於10點30分與摩依士進行雙邊會談，並在11點30分設國宴款待、互贈勳章。

由於多明尼加與布吉納法索相繼斷交，有媒體報導，海地被點名是下一個斷交國，摩依士此行恐是來和台灣談判條件。不過，外交部長吳釗燮表示，國家之間的邦交，除了發展較先進的國家提供具體協助，高層人士之間的情誼也非常重要。這是摩依士就任後首度來台國是訪問，希望藉此能和台灣政府高層有更密切交流、建立更密切關係。

外交部指出，摩依士在台停留期間，將拜會台灣電力公司，參訪行政院農業委員會農業試驗所、台北市文山區台北變電所、台灣電力公司明潭發電廠、中部科學工業園區、桃園大賀良質米農場、台灣水泥股份有限公司，並出席「台商赴海地投資」說明會等。

外交部斷交國宴

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