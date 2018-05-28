警消加薪1370元 明天立法院可望三讀

2018-05-28 22:27 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



行政院及立委修正警察人員人事條例，幫基層警消加薪。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 行政院院會上周通過警察人員人事條例修正草案，警正四階以下基層警消人員最高年功俸額提高一級，現行500元調升至525元。調整後每月所得，增加1370元。

為使此案順利通過，行政院長賴清德今晚率相關部會首長拜會立法院民進黨團，總召柯建銘表示，會中達成協商共識，將警正四階（兩線一星）以下人員之最高年功俸俸額從原先的500俸點提升至525俸點，以及將警正三階（兩線二星）之俸額再加至550俸點，每月約可加薪1300多元，第一年約有2萬8千人受惠，未來將澤被6萬6千位警消人員，修正案可望在明天的院會中三讀通過，相信朝野各黨派均會願意全力支持此調薪案，在六月十五日警察節前夕，送給基層警消最溫暖的警察節禮物。

柯建銘說，警察人員與消防人員總是在最危急的時刻，站在第一線守護人民的生命財產安全，在警察節前夕，除了說聲感謝之外，民進黨政府更以實際的行動提升警消人員的待遇，向全體辛勞的人民保母致敬。

柯建銘提到，今日晚間，賴清德邀集行政院秘書長卓榮泰、內政部長葉俊榮、人事長施能傑、主計長朱澤民、銓敘部長周弘憲、警政署長陳家欽前往立法院，與他及立委段宜康、李俊俋共同會商「警察人員人事條例第二十二條附表修正草案」，會中達成共識，除了將警正四階以下人員的俸點調升外，為了有利領導統御並且提振警官士氣，亦將警正三階之年功俸調升至550俸點，與兩線一星以下員警的525俸點作出區隔，鞏固其領導地位與士氣，有利於警政體系內部之分工，約有8100位警官可獲調薪，「希望能夠慰勞他們的辛勞，感謝他們對臺灣的付出。」

柯建銘說，希望朝野各黨派能夠攜手合作，共同維護警消權益，在明日院會通過本次調薪案，向辛勞的警消人員致上最高的敬意。

【中央社台北28日電】

明天是立法院本會期最後一次院會，知情人士說，行政院長賴清德今天傍晚邀綠委討論基層警察加薪案，決定支持民進黨立委段宜康版本，警正三階以下年功俸加一級，盼立院明天通過。

知情人士晚間告訴中央社記者，行政院會24日通過「警察人員人事條例」修正草案，調升警正四階以下基層警消人員年功俸額一級，但因政院版草案尚須考試院會銜才能送立法院審議，明天是立法院本會期最後一次院會，勢必來不及完成修法。

知情人士表示，因此賴清德晚間邀集內政部長葉俊榮、警政署長陳家欽、主計長朱澤民、人事總處人事長施能傑、考試院銓敘部長周弘憲，以及立院民進黨團總召柯建銘、立委段宜康、李俊俋等人討論警察加薪案，會中決定將支持段宜康版草案，並希望立法院院會明天能完成三讀。

知情人士說，段宜康版大致與政院版相同，都是將警正四階以下基層警消人員最高年功俸額從現行500，提升1級至525，現職人員每月所得可增加1370元，約6萬6000多名基層警消可受惠，其中目前年功俸已達到500的2萬8242人，明年1月就可加薪。

知情人士指出，段宜康版另新增警正三階年功俸從525調升為550；主因是警正四階最高年功俸調整為525後，將與警正三階相同，為有利於領導統御，因此將警正三階也調高一級，約8119人可受惠。