蘇批市府幫侯助選已達貪瀆程度 新北市府：別開玩笑

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今晚在土城、樹林舉辦市政說明會，再批國民黨對手侯友宜利用市府資源選舉，質疑市府公務員當助選員、用公帑建立後援會，認為已達貪瀆程度，檢方如果調查有人會「著調（台語、意指出事）。

對此新北市府發言人張其強回應，請蘇貞昌老縣長不要含沙射影，直接說明所謂「已達貪瀆程度」的是什麼人，什麼事，不必要汙衊公務員，更不要拿生命來威脅，或是開玩笑。

蘇貞昌在說明會上也再度質疑侯友宜說，前台北縣長周錫瑋質疑侯用公家資源參選，新北市府有沒有利用行政資源輔選？有沒有利用議員補助款？蘇舉昨晚他參加蘆洲彰化同鄉會的場合為例，他到訪的時候，現場布條寫著「歡迎院長」，他走了以後布條卻換成侯的後援會，質疑市府資源介入。

他批評，這様公私不分、公款私用會變成貪汙案，市府的公務員當助選員，公帑建立後援會，檢察官如果要查有人會上吊，「要當市長的人可以這樣嗎 ？市民可以容忍嗎？」他也諷刺市府行政效率已經沒救，「下肥不如換種」，最好是換個人來做。

侯辦發言人賴冠群回應，民進黨中央以及蘇陣營，一直刻意把市府和侯友宜選辦做連結，很多子虛烏有的事，說得跟真的一樣。其實從前幾天蔡總統威脅新北市民，說「要支持蘇貞昌，才給建設經費」，就可以看得出來，整個中央政府都已經變成了民進黨的競選工具，