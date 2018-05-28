林智堅爆料拜會行政院爭預算 賴清德：全力支持

2018-05-28 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



縣市長年底將改選，尋求連任的縣市長莫不積極端出政績。新竹市長林智堅今天在臉書貼出「拜會行政院爭取預算共同發展新竹市」，提及上周五與市府同仁北上拜會行政院長賴清德，分別針對新竹市的經濟、民生、醫療與藝文展演等重要發展議題進行討論，賴院長也表達對於這些規畫的支持，未來中央也將全力協助。

行政院晚間貼出賴清德回應表示，「均衡台灣」是行政院今年度三大施政主軸之一，行政院全力支持各縣市均衡發展；因此先前他便率同行政院各部會到各縣市，針對各縣市的各項問題務實討論，同時研商解決對策。

賴清德指出，這次林智堅市長來拜訪，提出了多項對於新竹市未來發展具有前瞻性的規劃，對新竹市非常重要，也可以看出林市長對於市政的用心，未來行政院也將全力支持。

林智堅拜會賴清德時，國發會主委陳美伶、經濟部次長曾文生也在場。