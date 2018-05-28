林智堅爆料拜會行政院爭預算 賴清德：全力支持
縣市長年底將改選，尋求連任的縣市長莫不積極端出政績。新竹市長林智堅今天在臉書貼出「拜會行政院爭取預算共同發展新竹市」，提及上周五與市府同仁北上拜會行政院長賴清德，分別針對新竹市的經濟、民生、醫療與藝文展演等重要發展議題進行討論，賴院長也表達對於這些規畫的支持，未來中央也將全力協助。
行政院晚間貼出賴清德回應表示，「均衡台灣」是行政院今年度三大施政主軸之一，行政院全力支持各縣市均衡發展；因此先前他便率同行政院各部會到各縣市，針對各縣市的各項問題務實討論，同時研商解決對策。
賴清德指出，這次林智堅市長來拜訪，提出了多項對於新竹市未來發展具有前瞻性的規劃，對新竹市非常重要，也可以看出林市長對於市政的用心，未來行政院也將全力支持。
林智堅拜會賴清德時，國發會主委陳美伶、經濟部次長曾文生也在場。
林智堅在臉書表示，市府向中央尋求協助台大醫院新竹分院湳雅院區擴院計畫的土地取得，全力讓台大醫院湳雅院區根留竹市；「新竹市總圖書館大樓」、「香山運動中心」、「新竹文創館活化改建」，以及「國際展演中心」的建設經費；另外還有實中附小新建校舍與增班的計畫，最後還有攸關產業發展的「竹科Ｘ」計畫，期望在用地與產業政策上可以相互配合。
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