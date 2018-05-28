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IATA遭施壓 全球航空公司恐都改我國名

國際航空運輸協會遭施壓 全球航空公司恐都改我國名

2018-05-28 19:57聯合報 記者鄭媁╱即時報導

中國大陸日前脅迫44家國際航空公司更改官方網站，不得將台灣列為「國家」，如今已有18家航空公司完成更改。我外交部指出，除個別要求航空業者外，陸方也致函施壓「國際航空運輸協會（IATA）」，進一步要求矮化我國名，若IATA屈服壓力，未來底下會員、全球航空公司恐都會將我更名，外交部嚴肅看待。

傳陸方4月底致函44家航空公司要求更名，本月初則再致函給IATA及其所屬會員。目前在44家外國航空公司中，已有18家完成更改、26家因「技術原因」申請延期，大陸民航局同意最晚期限延至7月25日。

外交部晚間發布新聞稿指出，已責成相關駐外館處主動進洽IATA及各相關航空公司瞭解情形，並說明我政府捍衛國名、國格及國家尊嚴的堅定立場。我交通部民航局也已備函轉致IATA主席Alexandre de Juniac，表達我方嚴正關切立場，並籲促其採取適當行動，以導正陸方錯誤作為。

外交部呼籲，IATA及各國政府，正視中國大陸政府干預他國私人企業經營的蠻橫作法，實已危及普世價值，並應思考倘未及時適當反制因應，未來恐將面對陸方更蠻橫無理的要脅恐嚇；我方同時籲請IATA各會員航空公司發揮道德勇氣，齊一立場，採取一致做法共同捍衛國際企業免受恫嚇的自由，以及民主法治等共享價值與理念。

中國日前要求許多國家航空公司修改對台灣的稱呼，距離「大限」僅剩2天，圖為英國航空...
中國日前要求許多國家航空公司修改對台灣的稱呼，距離「大限」僅剩2天，圖為英國航空網站21日台灣的欄位後面加註中國字樣。美聯社
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