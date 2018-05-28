親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
戰北市選情有變
九合一選戰焦點
斷交潮後續效應
台灣欲捐款世衛
民進黨基層改選
老人心酸移動權
政治
軍事
綜合

IATA遭施壓 全球航空公司恐都改我國名

立院本會期最後院會 綠委：不會挑燈夜戰

2018-05-28 20:08中央社 台北28日電

民進黨立委何欣純針對明天立法院本會期最後一次院會表示，空污法修法因國民黨團堅持，確定會留待臨時會處理，明天只處理沒爭議的法案，沒有挑燈夜戰的問題。

立法院第九屆第五會期將屆，明天是本會期最後一次院會。民進黨立法院黨團幹事長何欣純向中央社記者說，明天院會處理的案子還不能確定，因國民黨團只答應處理沒有爭議的法案，如產業創新條例、植物防疫檢疫法、商標法、專利法及著作權法修正草案等，若國民黨團按照承諾，「明天會通過」。

何欣純說，因為時代力量黨團明天擬提出變更議程，所以黨團有動員因應；空污法則因國民黨團堅持，確定會留待臨時會再處理，明天院會只處理沒爭議的法案，「不會有挑燈夜戰的問題」

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀告訴中央社記者，國民黨已在上週五遞出400個變更議程案，明天院會會通過什麼法案，都還在與民進黨協商中。對於空污法協商，她說，國民黨團堅持環保署實施空污總量管制不應「會同」經濟部，必須改為「會商」。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，明天院會親民黨關注攸關加重廠商污染空氣、土壤、河川刑責的中華民國刑法第190條之一修正草案，可能會表決。針對空污法，希望能有一定程度的結果，但國民黨提說還要充分討論，親民黨也不反對，若朝野無法達成共識，就納入臨時會處理。

時代力量立法院黨團總召徐永明告訴中央社記者，會期即將結束，但婚姻平權法案2016年底就在委員會審查完竣，經過一年半的時間卻毫無進展；明天最後一次院會，黨團期盼婚姻平權法案能夠有所進展，希望各黨團共同支持進步價值。

關於空污法協商，徐永明說，黨團不滿意行政院版的修法草案，但也不反對在院會處理。對於爭議條文會嚴格監督，包括要求空污法修法必須刪除「會同經濟部」的文字，希望環保署在空污治理上擁有完整權限，負起改善空污的責任。

空污國民黨立法院

相關新聞

段宜康再嗆館長「他肌肉大別人就不能罵？」

2018-05-28 17:39

95才28.4元？ 館長譏段宜康「民間疾苦4字看不懂」

2018-05-28 20:17

「不是段宜康羞辱館長」 羅智強：是民進黨羞辱人民

2018-05-28 20:08

施壓航空業矮化台灣 外交部籲正視中國蠻橫

2018-05-28 20:05

小英的維持現狀 黃子哲批：失速變成維持「憲撞」

2018-05-28 19:38

段宜康再槓館長「垃圾」游淑慧要他「有病要治」

2018-05-28 19:16

影／立院最帥立委不是蔣萬安 「他」年輕時才是萬人迷

2018-05-28 17:55

勞動部不公布裁罰金額 立委批包庇

2018-05-28 17:54

【即時短評】礦業法藍綠現形 台灣政黨果然沒有左派

2018-05-28 16:08

我捐世衛一百萬美元被疑買門票 府：沒人道精神的偏見

2018-05-28 16:02

曾助布國創學校 連加恩：政治無法限制台灣民眾愛心

2018-05-28 15:50

【重磅快評】台灣奇譚：因為執政就能決定誰有無心肺！

2018-05-28 15:09

挺到底！ 林聰賢：吳音寧是政治菜鳥進入都市叢林

2018-05-28 15:03

批蔡英文像潑婦罵街 賴士葆：好意思罵在野黨？

2018-05-28 14:24

確定不辭了！陳景峻：將盡所能協助柯P施政

2018-05-28 14:04

立委促訂派遣專法 勞動部：辦理法制座談尋求共識

2018-05-28 13:55

為何徵召姚文智選北市？民進黨選對會：基層經營紮實

2018-05-28 13:54

行政院新經濟移民法 藍委批：引進更多藍領外勞

2018-05-28 13:26

勞團訴求陪同勞檢 許銘春：現行制度可運作

2018-05-28 12:21

立委跳腳 振興南部觀光計畫可能多一縣

2018-05-28 12:05

黃偉哲：請高思博要求朱立倫、侯友宜公布競選經費

2018-05-28 12:01

「白綠橋梁」陳景峻去留？柯Ｐ：先請假兩天再講

2018-05-28 12:00

是否告政論節目？柯Ｐ：我會再跟佩琪多討論幾天

2018-05-28 11:56

勞動部長：派遣勞工保護法 下會期提有困難

2018-05-28 11:54

東莞學校來台招師被關切 陸委會：陸學校不能來台招生

2018-05-28 10:16

美國會再推友台法案 吳釗燮：若要合作會進一步磋商

2018-05-28 09:42

【重磅快評】蔡總統不如一個足球員

2018-05-28 08:07

蘇批朱侯不重視勞工 葉元之：是在罵賴清德跟陳菊嗎？

2018-05-27 17:27
看更多

熱門文章

館長怒譙段宜康垃圾 「我說人民心聲竟說我靠北」

2018-05-28 07:21

館長批蔡英文捐100萬美元是凱子 段宜康：靠北三小

2018-05-27 22:58

聯合報民調／藍軍盧秀燕小贏綠軍林佳龍 林連任現危機

2018-05-28 00:56

聯合報民調／中市長選情…盧秀燕支持度39% 林佳龍32%

2018-05-27 23:52

民調贏了林佳龍 盧秀燕陣營分析有三個關鍵點

2018-05-28 09:48

飛彈專家揚言去大陸講學？ 中科院：已退休解除管制

2018-05-28 14:36

動軍人不動勞保年改…這些優先法案 遇選舉就卡關

2018-05-28 08:00

民進黨將提姚文智選北市長 陳明文：沒有二階段民調

2018-05-28 13:22

段宜康罵「沒心沒肺的垃圾」徐巧芯：國民不抹黑都可以靠北

2018-05-28 11:10

台北市長徵召案 陳明文：中執會最終決定權

2018-05-27 20:41

民進黨推姚文智選北市長 孫大千：假提名真禮讓

2018-05-28 09:20

民進黨縣市黨部主委改選 當選名單看這裡

2018-05-27 23:43

【重磅快評】蔡總統不如一個足球員

2018-05-28 08:07

【即時短評】礦業法藍綠現形 台灣政黨果然沒有左派

2018-05-28 16:08

聯合報民調／林佳龍施政表現 評價分歧

2018-05-28 00:31

吳釗燮怒批藍委 「說中國打壓就要被你們指責是不是？」

2018-05-28 13:28

邦交國掉支持台獨公投？孫大千：台灣意識不是台獨意識

2018-05-28 08:18

賴揆祝心想事成 姚文智受訪笑說：丞相，起風了

2018-05-28 10:59

綠官員走人、綠議員閃人 柯文哲：要搞這樣肅殺嗎

2018-05-28 00:44

段宜康再嗆館長「他肌肉大別人就不能罵？」

2018-05-28 17:39

影／立院最帥立委不是蔣萬安 「他」年輕時才是萬人迷

2018-05-28 17:55

【重磅快評】台灣奇譚：因為執政就能決定誰有無心肺！

2018-05-28 15:09

素質變差或訓練變嚴？軍人犯過汰除兩年增六倍

2018-05-28 01:19

白綠溝通橋梁 陳景峻今發聲明：我選擇留下

2018-05-28 16:18

余天連任綠新北主委 附和妻子「恨綠」說

2018-05-28 01:01

批蔡英文像潑婦罵街 賴士葆：好意思罵在野黨？

2018-05-28 14:24

蔡總統：台灣政府很重視照顧退役軍人

2018-05-28 12:37

和布國斷交當天何時報告總統 吳釗燮：我忘了

2018-05-28 10:44

段宜康再槓館長「垃圾」游淑慧要他「有病要治」

2018-05-28 19:16

民進黨北市長人選 陳水扁：呂秀蓮同意由姚文智代表

2018-05-28 09:05

下一個斷交國？國安局副局長看外交部長

2018-05-28 11:02

蘇貞昌談二重疏洪道整頓 強調當時有遠見

2018-05-27 20:57

共機上周拂曉繞台 疑似為了漢光演習飛彈試射？

2018-05-27 23:46

滿意度3年掉18% 柯文哲：了不起！現在已慢慢爬回來

2018-05-28 16:13

國際航空運輸協會遭施壓 全球航空公司恐都改我國名

2018-05-28 19:57

台灣勇消真英雄！ 自費赴法參加救援比賽奪優勝

2018-05-28 17:08

姚文智說「丞相起風了」 柯文哲聽後狂笑不止

2018-05-28 15:13

中國想跟非洲全家福 吳釗燮：史瓦帝尼不屑中國喊話

2018-05-28 15:28

高思博批裝無辜 黃偉哲陣營：檢調會查

2018-05-27 20:34

獨派挺許忠信 南市長選情熱

2018-05-28 01:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top