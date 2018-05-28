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中國想跟非洲全家福 吳釗燮：史瓦帝尼不屑中國喊話

2018-05-28 15:28聯合報 記者鄭媁╱即時報導

外交部長吳釗燮(左)。 記者鄭超文／攝影
外交部長吳釗燮(左)。 記者鄭超文／攝影
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台灣和布吉納法索斷交後，中國大陸外交部長王毅說，「非洲只有一個國家還沒有和中國建交」，對台灣邦交國史瓦帝尼（原史瓦濟蘭）喊話。我外交部長吳釗燮今天答詢民進黨立委蔡適應時表示，史國大使有明白告訴台灣，「他們非常不屑王毅的說法」。

吳釗燮上午列席立法院外交委員會，報告「單月丟失2邦交國，我外交情勢具體評估及面臨重大外交危機我政府不再忍讓之因應策略」並備質詢。報告指出，北京九月將舉行「中非合作論壇」峰會，並公開喊話希望所有非洲國家「一個都不少」出現在中非合作的全家福照片中，野心昭然若揭。習近平更在「中非合作論壇」 宣布，中國今後3年將提供600億美元，加大對非投資，以及幫助修建道路、港口等基礎設施。

吳釗燮表示，史國國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）近期很快就會來台灣訪問，並參加史王兒子在台灣的畢業典禮，將從史王來訪，凸顯兩國邦交深厚。

蔡適應質詢時詢問，台灣與布吉納法索在斷交前有20幾項雙邊合作案，這些合作案簽約時，有沒有附帶斷交時的懲罰或賠償機制？亞西及非洲司司長劉邦治回應，沒有這樣的條款，因為都是基於誠信的合作。蔡適應要求，以後與邦交國的雙邊合作契約應納入附加賠償條款，以免發生「拿了就跑」的情形。

吳釗燮回應，蔡適應的意見會加以考量，但也必須坦誠地說，維繫邦交很不容易，如果讓邦交國感受到不信任，無助於維繫邦交。如果立法院有決議，外交部會照立法院決議執行。

蔡適應吳釗燮非洲布吉納法索

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