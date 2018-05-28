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民進黨台北市長人選將由姚文智出線！ 陳明文：沒有二階段民調

為何徵召姚文智選北市？民進黨選對會：基層經營紮實

2018-05-28 13:54聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨選對會今開會討論台北市長參選人人選，會後拍板建議徵召立委姚文智代表民進黨參選台北市長，待主席蔡英文同意，周三開中執會就完成提名程序。

民進黨發言人鄭運鵬表示，經選對會多次開會審慎評估與討論，並徵詢在地黨公職同志意見、舉辦電視政見發表會、參考科學數據評估後，選對會建議中央黨部徵召姚文智參選台北市長，幕僚單位並將擬具綜合評估報告，建請黨主席提名，預計於本周三提報中執會。

鄭運鵬轉述，選對會認為姚文智是近幾年來對於台北市政長期且深入研究的在地公職人員，多年來對於台北市未來發展的願景及擘劃，最完整且獲得支持。姚文智也長年服務台北市、基層經營紮實，並在本次徵詢過程中，獲得本黨在地里長、議員等多數幹部支持。

鄭運鵬表示，選對會綜合基層黨公職幹部意見，也參考上周六電視政見發表會後相關社群媒體反應，認為姚文智獲得高度認同。因此，選對會綜合各項評估後，決議建請徵召姚文智參選台北市長；選對會並高度肯定、欽佩呂秀蓮，在本次參與台北市長徵詢過程中所提出台北市政及發展的寶貴意見，選對會將責成中央黨部幕僚單位進行政策研究後，提供姚文智候選人列入市政參考。

另外，鄭運鵬表示，針對近日外界對於民進黨同志在台北市政府服務是否違反黨紀的問題，選對會表示，台北市長柯文哲上任後，延攬民進黨優秀同志進入市府協助市政，「選對會認為，雖然本黨徵召台北市長候選人，本黨服務於台北市府的同志，亦應秉持積極服務市民、市政為己任，如果沒有發生違反本黨紀律評議裁決條例第十五條違紀助選等行為，應該沒有違反黨紀的問題。」

姚文智民進黨鄭運鵬

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