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勞團訴求陪同勞檢 許銘春：現行制度可運作

2018-05-28 12:21聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

勞工團體今天上午前往勞動部抗議，訴求勞檢應透明化，應找產職工會陪同並至少在7天前事先通知工會，由勞動部職安署與產職業工會開會討論。勞動部長許銘春今赴立法院社福衛環委員會專案報告，會前受訪時回應，根據勞動檢查法規定，勞檢時可找專家學者、民間勞工團體陪同，「現行制度可運作」。

台鐵產業工會等勞工團體，前往勞動部前抗議並舉行「勞檢要透明！產職工會要陪同」記者會，指出目前台灣企業工會組織率過低，產、職業工會又被排除在勞檢陪同之外，呼籲勞動部在執行勞檢時，應找產業、職業工會陪同，並至少在七天前事先通知工會。

勞團指出，勞動檢查機制的最主要的功能，應當是讓事業單位合乎勞動法令，避免勞動條件受損和職安危害，並且由工會代表陪同，以健全勞檢制度的效果。然而，目前勞檢多由僅不到900家（約58 萬人）的企業工會陪同，涵蓋率只有 5.4%。而產、職業工會有280萬人，政府是否不顧勞工權益，放水讓事業單位接受勞檢，以逃避工會監督？

勞團指出，2011年後按照新工會法成立的各行業的產、職業工會，曾行文要求勞動部勞檢時依法應通知工會陪同，但是勞動部居然先在國民黨執政的2012年逕行要求勞檢單位只通知「企業工會」，又在2015年訂定的「地方主管機關執行勞動條件檢查注意事項」片面限縮解釋由「企業工會」陪同。

參與抗議的高教工會、 台北市醫師職業工會、桃園市空服員職業工會、 台灣鐵路產業工會等勞團也指出，現有制度除了限縮產業工會參與勞檢外，實務上許多臨時通知的勞檢，也造成工會無法派人參與，勞團呼籲，勞動部應負起責任，讓勞檢更公開透明，否則勞動部長許銘春的大動作帶隊勞檢，也補救不了勞檢體制的重大缺陷。

對此許銘春表示，根據勞動檢查法第23條規定，「勞動檢查員實施勞動檢查認有必要時，得報請所屬勞動檢查機構核准後，邀請相關主管機關、學術機構、相關團體或專家、醫師陪同前往鑑定，事業單位不得拒絕。」；地方主管機關執行勞檢時可找專家學者、民間相關勞工團體陪同，目前在新北市、台北市都有相關做法，現行已有制度可行。

勞團上午前往勞動部前抗議舉行「勞檢要透明！產職工會要陪同」記者會。記者蘇健忠／攝...
勞團上午前往勞動部前抗議舉行「勞檢要透明！產職工會要陪同」記者會。記者蘇健忠／攝影
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