親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
戰北市選情有變
斷交潮後續效應
台灣欲捐款世衛
民進黨基層改選
老人心酸移動權
政治
軍事
綜合

NBA／詹皇準大三元退綠軍 騎士87：79進總冠軍賽

不斷更新／驚悚分屍！教練軟禁台大畢業女友 分7袋埋花園

影／勞團赴勞動部前抗議 訴求勞檢要透明化

2018-05-28 10:22聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

勞團上午前往勞動部前抗議舉行「勞檢要透明！產職工會要陪同」記者會，訴求勞檢應透明化，應找產職工會陪同，並至少在七天前事先通知工會，並請勞動部職安署與產職業工會開會討論，才能真正找到企業勞動條件不合理的地方加以改善。

勞團上午前往勞動部前抗議舉行「勞檢要透明！產職工會要陪同」記者會。記者蘇健忠／攝...
勞團上午前往勞動部前抗議舉行「勞檢要透明！產職工會要陪同」記者會。記者蘇健忠／攝影
分享
勞團上午前往勞動部前抗議舉行「勞檢要透明！產職工會要陪同」記者會。記者蘇健忠／攝...
勞團上午前往勞動部前抗議舉行「勞檢要透明！產職工會要陪同」記者會。記者蘇健忠／攝影
分享

勞動部勞檢勞團

相關新聞

民調輸對手？林佳龍：做好市政就是最好民調

2018-05-28 10:59

東莞學校來台招師被關切 陸委會：陸學校不能來台招生

2018-05-28 10:16

美國會再推友台法案 吳釗燮：若要合作會進一步磋商

2018-05-28 09:42

【重磅快評】蔡總統不如一個足球員

2018-05-28 08:07

蘇批朱侯不重視勞工 葉元之：是在罵賴清德跟陳菊嗎？

2018-05-27 17:27

礦業法修正案卡關 環團籲民進黨兌現政治承諾

2018-05-27 13:41

礦業法朝野各有盤算 遲遲無法通過初審

2018-05-27 13:41

台灣外交陷困境 陳菊：對兩岸互信不足感到非常憂心

2018-05-27 12:23

李登輝擬6月底訪日本沖繩 將發表演說

2018-05-27 11:47

李登輝擬下月訪沖繩 卸任後第9次訪日

2018-05-27 09:22
看更多

熱門文章

開戰了！ 陳斐娟邀陳佩琪上節目對財產說清楚

2018-05-27 17:37

館長批蔡英文捐100萬美元是凱子 段宜康：靠北三小

2018-05-27 22:58

半世紀的袍澤之情 女中尉無主墓重見天日

2018-05-27 11:24

綠營官員撤退 柯文哲：一定要把政治搞到這樣肅殺嗎？

2018-05-27 12:04

蔡英文批在野黨不團結 炎亞綸酸：做賊喊抓賊

2018-05-27 12:15

館長怒譙段宜康垃圾 「我說人民心聲竟說我靠北」

2018-05-28 07:21

不滿政論節目指控財產申報不實 陳佩琪：將上法院提告

2018-05-27 13:35

【即時短評】蔡英文是對陸不忍讓 還是吹哨壯膽？

2018-05-27 13:55

姚文智嗆丁守中恐遭換 徐巧芯：民調10趴的好意思說

2018-05-27 18:26

聯合報民調／藍軍盧秀燕小贏綠軍林佳龍 林連任現危機

2018-05-28 00:56

聯合報民調／中市長選情…盧秀燕支持度39% 林佳龍32%

2018-05-27 23:52

力挺柯文哲 陳佩琪：雖家裡因選舉拮据但我願意花這種錢

2018-05-27 14:54

台北市長徵召案 陳明文：中執會最終決定權

2018-05-27 20:41

連失邦交國 陳水扁：請蔡總統支持「獨立公投」

2018-05-27 18:44

傳宏都拉斯外長在中國 宏國大使：外長在宏國

2018-05-27 19:22

陳佩琪護夫嗆告電視台 柯文哲：回去再跟她商量

2018-05-27 14:30

聯合報民調／林佳龍施政表現 評價分歧

2018-05-28 00:31

民進黨縣市黨部主委改選 當選名單看這裡

2018-05-27 23:43

蘇批朱侯不重視勞工 葉元之：是在罵賴清德跟陳菊嗎？

2018-05-27 17:27

動軍人不動勞保年改…這些優先法案 遇選舉就卡關

2018-05-28 08:00

民進黨推姚文智選北市長 孫大千：假提名真禮讓

2018-05-28 09:20

綠官員走人、綠議員閃人 柯文哲：要搞這樣肅殺嗎

2018-05-28 00:44

【重磅快評】蔡總統不如一個足球員

2018-05-28 08:07

台灣外交陷困境 陳菊：對兩岸互信不足感到非常憂心

2018-05-27 12:23

邦交國掉支持台獨公投？孫大千：台灣意識不是台獨意識

2018-05-28 08:18

漢光34號演習 總統將赴九鵬基地視察飛彈攔截

2018-05-27 14:56

影／李亞萍恨民進黨某些人 余天：她講的沒錯

2018-05-27 12:35

邱鏡淳：若有人脫黨參選 新竹縣長拱手讓人

2018-05-27 18:31

柯P酸綠營要如此肅殺？ 姚文智：別忘柯曾對助理測謊

2018-05-27 16:50

許忠信參選台南市長 金恆煒：台南不要第二個柯文哲

2018-05-27 11:54

素質變差或訓練變嚴？軍人犯過汰除兩年增六倍

2018-05-28 01:19

民調贏了林佳龍 盧秀燕陣營分析有三個關鍵點

2018-05-28 09:48

蘇貞昌談二重疏洪道整頓 強調當時有遠見

2018-05-27 20:57

余天連任綠新北主委 附和妻子「恨綠」說

2018-05-28 01:01

共機上周拂曉繞台 疑似為了漢光演習飛彈試射？

2018-05-27 23:46

民進黨全國黨代表選舉 嘉市7選5

2018-05-27 12:05

影／台派大老現身力挺 許忠信：讓台南重返榮耀

2018-05-27 16:34

高思博批裝無辜 黃偉哲陣營：檢調會查

2018-05-27 20:34

台南市綠營分裂 高思博：裂縫越來越大

2018-05-27 12:04

民進黨北市長人選 陳水扁：呂秀蓮同意由姚文智代表

2018-05-28 09:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top