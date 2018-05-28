親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
戰北市選情有變
斷交潮後續效應
台灣捐款給世衛
民進黨基層改選
老人心酸移動權
政治
軍事
綜合

這位屏東司機竟知全村提款密碼！ 還看盡生老病死

NBA直播／綠衫軍與騎士G7決死戰 搶總冠軍賽門票

民進黨推姚文智選北市長 孫大千：假提名真禮讓

2018-05-28 09:20聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

前立委孫大千表示，民進黨毫無意外的將要提名自家立委姚文智參選年底的台北市長選舉。這項操作其實反映出民進黨內兩大派系的心中盤算，就是「假提名，真禮讓」。

孫大千表示，「英系」主導的選對會為了力保蔡英文在2020年順利連任，擺明是要對柯文哲「放水」。由於姚文智的政治實力與柯文哲相比，差了不只一點半點，因此威脅極為有限，頂多就是吸引原本極度反柯的深綠選票。必要時，操作「棄姚保柯」也會相對比較容易。

孫大千說，只要柯文哲能夠勝選，一則是國民黨立即失去2020年大選的重要地盤，另一則是，柯文哲承情感恩，必然不會和蔡英文爭奪大位。至於，柯文哲在兩屆台北市長後是否會在2024年參選總統，與賴清德一戰？那可就不干「英系」的事了！

孫大千指出，對於新潮流來說，只有一個目標，就是替賴清德在2024年的總統大選排除障礙。為了避免柯文哲成為賴清德的「攔路虎」，絕對不可以讓柯文哲連任成功，以免勢力坐大而不可收拾。

所以，在過去半年多的時間內，特定力量持續的煽動黨內的反柯情緒，最終導致柯綠分道揚鑣，鷸蚌相爭，藍軍得利。同時，因為明知是「犧牲打」，「新潮流」的兩大要角，賴神和菊姐，當然不可能飛蛾撲火，自取其辱。所謂的「戰士沒有選擇戰場的權力」這句台詞，只是用來欺瞞神明的陳腔濫調罷了！至於，落選的柯文哲會不會在2020年攪局，那可就是蔡英文的事了。

孫大千說，「英系」希望藉由「有技巧的禮讓」，使柯文哲欠下一個人情。「新潮流」則期望在這場選戰裡，徹底終結柯文哲的政治前途。這兩種截然不同的陰謀算計所取得最大公約數，當然就是提名姚文智，其餘的，就要看柯文哲的造化了。

柯文哲孫大千姚文智2018台北市選舉民進黨

相關新聞

綠官員走人、綠議員閃人 柯文哲：要搞這樣肅殺嗎

2018-05-28 00:44

民進黨北市長人選 陳水扁：呂秀蓮同意由姚文智代表

2018-05-28 09:05

民進黨台北市長誰參選？ 今應可底定

2018-05-28 06:04

綠選舉幹部談北市長人選：不到最後無法斷言

2018-05-28 00:59

陳佩琪護夫嗆告 三立：可受公評

2018-05-28 00:53

台北市長徵召案 陳明文：中執會最終決定權

2018-05-27 20:41

姚文智嗆丁守中恐遭換 徐巧芯：民調10趴的好意思說

2018-05-27 18:26

柯P酸綠營要如此肅殺？ 姚文智：別忘柯曾對助理測謊

2018-05-27 16:50

柯文哲籲民進黨思考 政治需否如此肅殺

2018-05-27 12:23

綠營官員撤退 柯文哲：一定要把政治搞到這樣肅殺嗎？

2018-05-27 12:04

遭批國際經驗不足但中國經驗多 柯文哲：我也是留美的啊

2018-05-27 11:37

北市選局三跤推 對丁有利輸贏未定之間

2018-05-23 16:15
看更多

熱門文章

李亞萍恨民進黨某些人 余天：講的沒錯

2018-05-27 10:20

開戰了！ 陳斐娟邀陳佩琪上節目對財產說清楚

2018-05-27 17:37

半世紀的袍澤之情 女中尉無主墓重見天日

2018-05-27 11:24

綠營官員撤退 柯文哲：一定要把政治搞到這樣肅殺嗎？

2018-05-27 12:04

館長批蔡英文捐100萬美元是凱子 段宜康：靠北三小

2018-05-27 22:58

蔡英文批在野黨不團結 炎亞綸酸：做賊喊抓賊

2018-05-27 12:15

不滿政論節目指控財產申報不實 陳佩琪：將上法院提告

2018-05-27 13:35

【即時短評】蔡英文是對陸不忍讓 還是吹哨壯膽？

2018-05-27 13:55

姚文智嗆丁守中恐遭換 徐巧芯：民調10趴的好意思說

2018-05-27 18:26

館長怒譙段宜康垃圾 「我說人民心聲竟說我靠北」

2018-05-28 07:21

聯合報民調／藍軍盧秀燕小贏綠軍林佳龍 林連任現危機

2018-05-28 00:56

聯合報民調／中市長選情…盧秀燕支持度39% 林佳龍32%

2018-05-27 23:52

力挺柯文哲 陳佩琪：雖家裡因選舉拮据但我願意花這種錢

2018-05-27 14:54

台北市長徵召案 陳明文：中執會最終決定權

2018-05-27 20:41

連失邦交國 陳水扁：請蔡總統支持「獨立公投」

2018-05-27 18:44

蔡政府捐百萬美元給WHO 館長批：做凱子

2018-05-27 09:39

傳宏都拉斯外長在中國 宏國大使：外長在宏國

2018-05-27 19:22

陳佩琪護夫嗆告電視台 柯文哲：回去再跟她商量

2018-05-27 14:30

蘇批朱侯不重視勞工 葉元之：是在罵賴清德跟陳菊嗎？

2018-05-27 17:27

民進黨縣市黨部主委改選 當選名單看這裡

2018-05-27 23:43

聯合報民調／林佳龍施政表現 評價分歧

2018-05-28 00:31

台灣外交陷困境 陳菊：對兩岸互信不足感到非常憂心

2018-05-27 12:23

綠官員走人、綠議員閃人 柯文哲：要搞這樣肅殺嗎

2018-05-28 00:44

影／李亞萍恨民進黨某些人 余天：她講的沒錯

2018-05-27 12:35

漢光34號演習 總統將赴九鵬基地視察飛彈攔截

2018-05-27 14:56

動軍人不動勞保年改…這些優先法案 遇選舉就卡關

2018-05-28 08:00

邱鏡淳：若有人脫黨參選 新竹縣長拱手讓人

2018-05-27 18:31

柯P酸綠營要如此肅殺？ 姚文智：別忘柯曾對助理測謊

2018-05-27 16:50

許忠信參選台南市長 金恆煒：台南不要第二個柯文哲

2018-05-27 11:54

蘇貞昌談二重疏洪道整頓 強調當時有遠見

2018-05-27 20:57

素質變差或訓練變嚴？軍人犯過汰除兩年增六倍

2018-05-28 01:19

【重磅快評】蔡總統不如一個足球員

2018-05-28 08:07

蔡英文回永和快閃投票 投誰？笑答：只有一人選

2018-05-27 10:02

影／台派大老現身力挺 許忠信：讓台南重返榮耀

2018-05-27 16:34

共機上周拂曉繞台 疑似為了漢光演習飛彈試射？

2018-05-27 23:46

民進黨全國黨代表選舉 嘉市7選5

2018-05-27 12:05

台南市綠營分裂 高思博：裂縫越來越大

2018-05-27 12:04

高思博批裝無辜 黃偉哲陣營：檢調會查

2018-05-27 20:34

余天連任綠新北主委 附和妻「恨綠」說

2018-05-28 01:01

影／被呂秀蓮批國際經驗不足 柯文哲：我也是留美的

2018-05-27 14:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top