民進黨推姚文智選北市長 孫大千：假提名真禮讓

2018-05-28 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



前立委孫大千表示，民進黨毫無意外的將要提名自家立委姚文智參選年底的台北市長選舉。這項操作其實反映出民進黨內兩大派系的心中盤算，就是「假提名，真禮讓」。

孫大千表示，「英系」主導的選對會為了力保蔡英文在2020年順利連任，擺明是要對柯文哲「放水」。由於姚文智的政治實力與柯文哲相比，差了不只一點半點，因此威脅極為有限，頂多就是吸引原本極度反柯的深綠選票。必要時，操作「棄姚保柯」也會相對比較容易。

孫大千說，只要柯文哲能夠勝選，一則是國民黨立即失去2020年大選的重要地盤，另一則是，柯文哲承情感恩，必然不會和蔡英文爭奪大位。至於，柯文哲在兩屆台北市長後是否會在2024年參選總統，與賴清德一戰？那可就不干「英系」的事了！

孫大千指出，對於新潮流來說，只有一個目標，就是替賴清德在2024年的總統大選排除障礙。為了避免柯文哲成為賴清德的「攔路虎」，絕對不可以讓柯文哲連任成功，以免勢力坐大而不可收拾。

所以，在過去半年多的時間內，特定力量持續的煽動黨內的反柯情緒，最終導致柯綠分道揚鑣，鷸蚌相爭，藍軍得利。同時，因為明知是「犧牲打」，「新潮流」的兩大要角，賴神和菊姐，當然不可能飛蛾撲火，自取其辱。所謂的「戰士沒有選擇戰場的權力」這句台詞，只是用來欺瞞神明的陳腔濫調罷了！至於，落選的柯文哲會不會在2020年攪局，那可就是蔡英文的事了。

孫大千說，「英系」希望藉由「有技巧的禮讓」，使柯文哲欠下一個人情。「新潮流」則期望在這場選戰裡，徹底終結柯文哲的政治前途。這兩種截然不同的陰謀算計所取得最大公約數，當然就是提名姚文智，其餘的，就要看柯文哲的造化了。