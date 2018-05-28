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民進黨北市長人選 陳水扁：呂秀蓮同意由姚文智代表

2018-05-28 09:05聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

民進黨不再禮讓台北市長柯文哲，決定在年底台北市長選舉自提人選，前總統陳水扁今發新勇哥物語表示，據了解，呂秀蓮同意由姚文智代表民進黨參選，如沒意外，姚文智被蔡主席徵召提名已成定局。

陳水扁並表示，由於中央執政不力，眾多改革容有爭議，雙北首當其衝，姚文智剛開始只能力拼3成的支持度，站穩腳步再往前衝刺，但只要拿到2002年李應元的36%得票率，進而鞏固40%的基本盤，姚文智就有贏的機會。

至於呂秀蓮退出，陳水扁說，4年前台北市長的選戰，呂比這次還積極爭取黨內初選提名，唯一不變的是堅持民進黨不能喪失黨的主體性，應自提人選。民進黨4年前選擇與柯P合作，呂副在進行兩階段初選民調前就退出了；這次則在達成堅定主張自提人選後，再度急流勇退，精神可嘉。

「新勇哥物語119」全文如下：

—民進黨提名姚文智委員為北市長候選人之後

勇弟：據了解，有關台北市長選舉民進黨選對會決定自提人選，並在上上個禮拜三告知呂副北市議員希望還是徵召姚文智，呂副沒有意見。只是要有説話機會，辦個電視政見發表會即可，她也同意由姚文智代表民進黨參選。如今政見會也辦了，如果沒有意外，姚文智被蔡主席徵召提名已成定局。1124台灣首都市長選舉將是三強鼎立局面，好像回到24年前陳水扁、趙少康、黃大洲的三強之爭。柯文哲市長的連任之路，確定將面臨國民黨丁守中、民進黨姚文智的嚴峻挑戰！請問勇哥你又怎麼看這局？

勇哥：既有今日，何必當初？搞了半天又回到原點，民進黨在台北市長選舉足足浪費半年的時間，縱使有機會的贏局也會賭到輸輸去！？原本蔡總統兼主席主觀上是要禮讓柯市長的，但情勢比人強，客觀條件不允許，總統願意讓步由民進黨自提人選，這是非常不容易的決定。是蔡英文改變了嗎？

勇弟：對呂副決定參選後又退出，好像不是第一次？

勇哥：4年前台北市長的選戰，呂副比這次還積極爭取黨內初選提名，唯一不變的是堅持民進黨不能喪失黨的主體性，應自提人選。民進黨4年前選擇與柯P合作，呂副在進行兩階段初選民調前就退出了；這次則在達成堅定主張自提人選後，再度急流勇退，精神可嘉！其實在國際政治，總統做完再選首都市長不是沒有過，鄰國菲律賓前總統艾斯特拉達，被判貪汙罪嫌處無期重刑，經特赦後再選總統獲得第二高票，5年前選上馬尼拉市長，已經76歲。日前馬哈地以92高齡再度出任馬來西亞總理。只要有足夠民意支持，年紀與性別一樣，都不是問題。

勇弟：姚文智會贏嗎？

勇哥：由於中央執政不力，眾多改革容有爭議，雙北首當其衝。姚委員剛開始只能力拼3成的支持度，站穩腳步再往前衝刺。只要拿到2002年李應元的36%得票率，進而鞏固40%的基本盤，姚文智就有贏的機會。

前總統陳水扁今發新勇哥物語表示，據了解，呂秀蓮同意由姚文智代表民進黨參選，如沒意...
前總統陳水扁今發新勇哥物語表示，據了解，呂秀蓮同意由姚文智代表民進黨參選，如沒意外，姚文智被徵召提名已成定局。記者蔡孟妤／翻攝
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民進黨姚文智呂秀蓮陳水扁2018台北市選舉

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