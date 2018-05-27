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民進黨縣市黨部主委改選 當選名單看這裡

2018-05-27 23:43聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨今天舉行黨職改選，包括縣市黨部主委、全國黨代表及各縣市黨代表。其中台北市黨部主委由中央黨部組織部副主任陳正德勝出，新北市黨部主委則由余天連任；選舉幹部認為，陳正德經驗豐富，擔任主委有助於年底市長及市議員輔選，余天這次因同額競選，早就勢在必得，余天連任也有助於新北市長蘇貞昌整合各方勢力。

民進黨稍早發布新聞稿表示，今天各二級黨部主委、全國黨代表及各縣市黨代表選舉投開票作業，過程平和順利，共選出29席二級黨部主任委員、334席全國黨代表。相關選舉結果將經5月30日中執會確認並通過後公告。

民進黨黨職改選當選名單。圖／民進黨提供
民進黨黨職改選當選名單。圖／民進黨提供
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