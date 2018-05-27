民進黨縣市黨部主委改選 當選名單看這裡

相關新聞
蔡總統到醫院探視傘兵秦良丰 強調作好照顧2018-05-27 18:27
蘇批朱侯不重視勞工 葉元之：是在罵賴清德跟陳菊嗎？2018-05-27 17:27
礦業法修正案卡關 環團籲民進黨兌現政治承諾2018-05-27 13:41
礦業法朝野各有盤算 遲遲無法通過初審2018-05-27 13:41
綠改選縣市黨部主委╱ 執政資源多 競爭不激烈2018-05-27 13:38
綠縣市黨部主委改選 蔡英文回永和投票2018-05-27 13:38
影／李亞萍恨民進黨某些人 余天：她講的沒錯2018-05-27 12:35
台灣外交陷困境 陳菊：對兩岸互信不足感到非常憂心2018-05-27 12:23
民進黨全國黨代表選舉 嘉市7選52018-05-27 12:05
黨職選舉是否挺余天 蔡總統笑答只有一人選2018-05-27 11:47
李登輝擬6月底訪日本沖繩 將發表演說2018-05-27 11:47
民進黨縣黨部主委今改選 花蓮投票率預估超過7成2018-05-27 11:39
民進黨基層改選 台東同額競爭仍動員求高票2018-05-27 11:37
民進黨基隆市黨部主委改選 兩人搶一席競爭激烈2018-05-27 11:15
民進黨台南市黨部主委改選 黃先柱、王敏行二選一2018-05-27 11:13
李亞萍恨民進黨某些人 余天：講的沒錯2018-05-27 10:20
蔡英文回永和快閃投票 投誰？笑答：只有一人選2018-05-27 10:02
民進黨新北市黨部黨職改選 蔡英文投票2018-05-27 09:31
李登輝擬下月訪沖繩 卸任後第9次訪日2018-05-27 09:22
以核養綠被打臉 黃士修要中選會踹共2018-05-26 21:49
WHA落幕有得有失 整合助台力量是挑戰2018-05-26 19:20
熱門文章
李亞萍恨民進黨某些人 余天：講的沒錯2018-05-27 10:20
反擊！ 大陸在台據點 政府全面嚴查2018-05-27 00:37
開戰了！ 陳斐娟邀陳佩琪上節目對財產說清楚2018-05-27 17:37
綠營官員撤退 柯文哲：一定要把政治搞到這樣肅殺嗎？2018-05-27 12:04
半世紀的袍澤之情 女中尉無主墓重見天日2018-05-27 11:24
蔡英文批在野黨不團結 炎亞綸酸：做賊喊抓賊2018-05-27 12:15
不滿政論節目指控財產申報不實 陳佩琪：將上法院提告2018-05-27 13:35
【即時短評】蔡英文是對陸不忍讓 還是吹哨壯膽？2018-05-27 13:55
外交真金換絕情 慘的是「同病相憐卻不想跟你建交」2018-05-27 08:00
籲藍營候選人不掛看板 孫大千：超越柯文哲才能打敗他2018-05-27 09:09
姚文智嗆丁守中恐遭換 徐巧芯：民調10趴的好意思說2018-05-27 18:26
力挺柯文哲 陳佩琪：雖家裡因選舉拮据但我願意花這種錢2018-05-27 14:54
胡幼偉：蔡政府重大貢獻 不講九二共識不行2018-05-27 08:14
台北市長徵召案 陳明文：中執會最終決定權2018-05-27 20:41
連失邦交國 陳水扁：請蔡總統支持「獨立公投」2018-05-27 18:44
蔡政府捐百萬美元給WHO 館長批：做凱子2018-05-27 09:39
陳佩琪護夫嗆告電視台 柯文哲：回去再跟她商量2018-05-27 14:30
館長批蔡英文捐100萬美元是凱子 段宜康：靠北三小2018-05-27 22:58
傳宏都拉斯外長在中國 宏國大使：外長在宏國2018-05-27 19:22
民進黨縣市黨部主委改選 新北市余天可望連任2018-05-27 03:18
台灣外交陷困境 陳菊：對兩岸互信不足感到非常憂心2018-05-27 12:23
蘇批朱侯不重視勞工 葉元之：是在罵賴清德跟陳菊嗎？2018-05-27 17:27
影／李亞萍恨民進黨某些人 余天：她講的沒錯2018-05-27 12:35
漢光34號演習 總統將赴九鵬基地視察飛彈攔截2018-05-27 14:56
邱鏡淳：若有人脫黨參選 新竹縣長拱手讓人2018-05-27 18:31
許忠信參選台南市長 金恆煒：台南不要第二個柯文哲2018-05-27 11:54
柯P酸綠營要如此肅殺？ 姚文智：別忘柯曾對助理測謊2018-05-27 16:50
海地總統下週來訪 外交部：持續深化情誼2018-05-27 00:55
蔡英文回永和快閃投票 投誰？笑答：只有一人選2018-05-27 10:02
影／台派大老現身力挺 許忠信：讓台南重返榮耀2018-05-27 16:34
民進黨全國黨代表選舉 嘉市7選52018-05-27 12:05
台南市綠營分裂 高思博：裂縫越來越大2018-05-27 12:04
影／被呂秀蓮批國際經驗不足 柯文哲：我也是留美的2018-05-27 14:10
高思博批裝無辜 黃偉哲陣營：檢調會查2018-05-27 20:34
民進黨新北市黨部黨職改選 蔡英文投票2018-05-27 09:31
蘇貞昌談二重疏洪道整頓 強調當時有遠見2018-05-27 20:57
獨派挺許忠信質疑立場 黃偉哲：不知哪裡做錯2018-05-27 11:42
遭批國際經驗不足但中國經驗多 柯文哲：我也是留美的啊2018-05-27 11:37
先切割再抺黑 高思博：黃偉哲只會裝無辜2018-05-27 16:52
台聯前立委許忠信宣布參選台南市長2018-05-27 11:27
留言