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不滿政論節目指控財產申報不實 陳佩琪：將上法院提告

2018-05-27 13:35聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

北市長柯文哲妻子陳佩琪（中）。 記者翁浩然／攝影
北市長柯文哲妻子陳佩琪（中）。 記者翁浩然／攝影
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台北市長選情打得火熱，不滿政論節目《54新觀點》日前有幾位來賓，指控台北市長柯文哲申報財產時，名下多了2千萬元不明來源財產，柯文哲的太太陳佩琪今在「三立新聞」臉書上留言，痛批政論節目上請一堆來賓信口開河，此風不可漲，若得不到回應，將第一次上法院告人。

陳佩琪表示，5月25日播出的政論節目《54新觀點》中，有來賓提到，柯市長第一次向監察院申報財產(2015年3月31日申報)名下多了2千萬不明來源財產。

但實際上，在選舉登記時（2014年9月21日），柯文哲曾向「信義行政中心」申報財產，除房產8000萬外， 其餘是動產，當時存款加基金約1280萬，當選後為避嫌，陸續把基金贖回不再投資。

陳佩琪說，2015年3月31日第一次向監察院申報財產(距離上次向信義行政中心申報約半年後），這段時間自己的薪水收入加年終約200萬， 尚未處理的選舉補助款約1000萬，故總共增加約1200萬左右。

陳佩琪表示，原來的1280加1200萬約2400萬，再扣掉半年的生活支出，故第一次向監察院申報有2200萬的存款，這個節目怎麼汙衊說我們有2000萬財產來源不明呢。

陳佩琪痛批，一個這麼大的電視台，怎麼會昧著良心，用如此卑劣的手段汙衊台北市長。

陳佩琪表示，或許以台北市長的高度， 不要隨便告人，會做低了自己，但在政論節目上請一堆來賓信口開河，隨便汙衊別人的此歪風不可長，將陸續向這節目和電視台表達我們嚴正的抗議，若得不到回應， 自己將第一次上法院告人。

北市府副發言人林筱淇表示，財產議題屬於柯市長夫婦私人事務，和市府無業務相關，由柯市長本人或是陳佩琪回應比較恰當，市府對此不回應。

不滿政論節目《54新觀點》日前有幾位來賓，指控台北市長柯文哲申報財產時，名下多了...
不滿政論節目《54新觀點》日前有幾位來賓，指控台北市長柯文哲申報財產時，名下多了2千萬元不明來源財產，柯文哲的太太陳佩琪今在「三立新聞」臉書上留言，痛批政論節目上請一堆來賓信口開河，此風不可漲，若得不到回應，將第一次上法院告人。圖／截取自三立新聞臉書粉絲團
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柯文哲

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