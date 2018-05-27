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台南市綠營分裂 高思博：裂縫越來越大

2018-05-27 12:04聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

獨派的前台聯立委許忠信昨天在台南市宣布參選市長，將瓜分民進黨台南市長參選人黃偉哲綠營票源，綠營面臨分裂危機。對此，國民黨台南市長參選人高思博表示，綠營從市長初選開始就爭議不斷，還有行政院長賴清德的介入，黨內初選人選到現在還無法和解，這個裂縫只會越來越大。

高思博指出，這一次台南市長的選舉，可能會有多組候選人出線，跟社會的大氣候以及台南的小氣候有關係。高思博表示，依照過去的例子來看，只要不是掛民進黨招牌出來選的，幾乎都沒什麼機會獲勝，但這一次看起來似乎不是這麼一回事。

高思博表示，社會的大氣候指的是「中間選民大量增加」，選民認為有興趣出來服務市民的人，都是有智慧的人，不要像以前被藍綠綁得這麼死；台南的小氣候則是因為綠營市長初選引發的強烈爭議，很多人認為這是一場不公平的比賽。

高思博說，賴清德北上接行政院長，仍希望繼續保持他個人在台南的影響力，以及他的派系在台南市主導的地位，所以想找一個自己可以接受的人選。本來應該超然的人，自己捲進來當背後的影武者，引起黨內許多不滿，綠營的人看似好像很團結，但這次初選爭議的裂縫只會越來越大。

此外，高思博還說，除了市長黨內初選不公外，連帶著議員的初選也被發現民調有問題，這也為綠營在台南市的選舉蒙上一層陰影。

國民黨台南市長參選人高思博。報系資料照
國民黨台南市長參選人高思博。報系資料照
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高思博民進黨

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