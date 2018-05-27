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綠營官員撤退 柯Ｐ：一定要把政治搞到這樣肅殺嗎？

2018-05-27 12:04聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

民進黨日前宣布在台北市自提市長人選，當日民進黨籍台北市副秘書長李文英旋即閃辭，而過去長期做為白綠橋梁的台北市副市長陳景峻近日也表態有意求去，外界認為陳一旦離去可能導致市府內民進黨籍官員跟進，對此柯文哲今早受訪時表示「這是台灣政治要反省的地方」。

陳景峻將離開，柯文哲表示，陳當過兩任三重市長、當過三任立委、當過行政院秘書長，陳覺得自己很擅長協調，柯文哲舉例這次台北燈節也是陳景峻上台救火，陳也是很想做台北市政、他工作也做得很高興，結果今天因為民近黨要提名，「大家開始逼他」。

柯文哲感慨說，曾幾何時，「我們不僅在社會上用意識形態檢查自己的同胞，我們在整個政治運作上也開始用黨籍在壓迫自己的同族，如果台灣藍綠要這樣互相壓迫，這個國家沒有辦法很平順地往前進」。

現場記者追問，柯文哲想怎麼留住陳景峻，柯文哲說，這是要整個社會氛圍，特別是民進黨方面也要去思考一下「一定要把政治搞到這樣肅殺嗎」、「如果是我們提名一定要把你幹掉，如果陳景峻走了一定會有下一個」，難道有民進黨黨籍的秘書都不能在台北市工作嗎？這個就有問題嘛！

對於年底選舉，柯文哲也曾表態要用創新選舉、壓低選舉經費，今媒體問柯，會否擔心此舉不利選情，柯文哲表示「這個完整的論述還在思考」，他認為台灣選舉費用太高，是台灣政治敗壞的開始。

柯文哲表示，過去自己曾問過藍營兩個很尖銳的題目，他指出，前總統馬英九曾選過兩次台北市長、兩次總統，柯文哲問「他的選舉費用跟他監察院報的一樣嗎」、「那請問差額怎麼處理」，柯文哲表示，這兩個問題不只適用在馬英九身上，而是適用在所有藍綠大咖的政治人物身上。

柯文哲認為「大家都心理有數這是個問題」，因此才會希望在每一次選舉中帶來台灣新的選舉文化，例如如何把選舉費用壓到最低，不過他也笑說，自己過去選舉帳目很多人在call in 節目裡東罵西罵，但其實他心裡總想，「公布不一定是清廉，問題是你們連公布都不敢公布你們算什麼？」

台北市長柯文哲今早出席「愛天使」活動支持特教學生。記者陳靖宜／攝影
台北市長柯文哲今早出席「愛天使」活動支持特教學生。記者陳靖宜／攝影
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柯文哲民進黨

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