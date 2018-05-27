齊柏林逝世一年 礦業法三讀還要等多久？

2018-05-27 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立法院審查礦業法近一年，超過10次。目前對於礦權展限在進行環評時是否要停工、原住民諮商同意權等，藍綠各有卡關，也讓排審的經濟委員會召委廖國棟倍感壓力。廖國棟呼籲各界找出折衷方案，盡速通過法案，他表示，拍攝「看見台灣」、長期關心亞泥案的導演齊柏林過世至今已經一年了，「礦業法三讀還要讓齊導等多久？」

據了解，國民黨內幹部會議不只一次給排審礦業法的廖國棟壓力，希望廖國棟不要繼續排審礦業法，或是「審慢一點」。對此，廖國棟回應，其實藍綠都有壓力，但他身為原住民立委如果不排審，良心會過不去，也會被罵，「所以我現在不管了，我就是為了原住民要繼續排審！」

廖國棟指出，礦業法現在比較爭議的兩個部分，第一是原住民的諮商同意權，許多條文遭到保留都是因為牽涉到這一條。不過廖國棟說，原住民的諮商同意權是一定會過，只是要看範圍到什麼程度，這會在朝野協商時定案，他相信經濟部也不敢砍。

第二爭議的，是礦權的展限。廖國棟說，該廠商如果當初申請的採礦時間為20年，快到期的時候就要提出展限，如果到期後展限審查及環評還未通過就必須停工，其實是合理的，不過遭經濟部反對。廖國棟指出，對廠商來說，一停下來他的施工、人力成本就會很難處理，不過也有立委說可以早一點提出就能解決，這就看周一大家怎麼拿出折衷辦法。

但廖國棟也說，礦業法對原住民的權益有很大的衝擊，他希望下周就能出委員會，在臨時會進行三讀，「此時不動更待何時？這個已經拖好幾年了」。

廖國棟說，從去年3月的亞泥案讓社會各界關注礦業法修法，但直到去年6月因為齊柏林導演失事才開始啟動修法。他表示，齊柏林過世前一直掛念這件事，所以他將在明天的經濟委員會開始時呼籲、提醒大家，齊導演已經過世一年了，不要再讓他等這麼久。