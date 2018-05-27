李亞萍恨民進黨某些人 余天：講的沒錯

2018-05-27 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



民進黨市黨部下屆主委、全國黨代表、市黨代表今改選，現任民進黨新北市黨部主委余天是唯一候選人，今早余天陪同總統蔡英文回永和投票。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook 民進黨市黨部下屆主委、全國黨代表、市黨代表今改選，現任民進黨新北市黨部主委余天是唯一候選人，今早余天陪同總統蔡英文回永和投票，低調讓現任議員、議員候選人在前，自己壓後；余天接受媒體採訪時說，和蔡的關係沒問題，不過對妻子李亞萍日前爆「恨民進黨的某些人」，余天說「講的沒錯」。

李亞萍日前抱怨幫余天選務時，看遍世態炎涼，坦言「恨民進黨的某些人」，因為「船過水無痕，真心換絕情」，媒體問余天會不會這樣認為？余天說「我覺得他講的沒錯」，也說他內心的感覺也一樣。

余天說，當初加入民進黨是覺得滿民主，有為台灣著想，但「我不知道裡頭派系分的那麼嚴重、那麼厲害，內部鬥爭那麼多」，他說，自己是沒有什麼派系，「難怪他（指李亞萍）會這樣講」。

媒體追問李亞萍是指余天女兒余筱萍對手吳沛憶？余天說不曉得，應沒有針對任何人。媒體也問余天，無條件全力相挺民進黨，覺得委屈？余天說，委屈一定有，選舉場一定不拿錢，不過會付錢的場大部分都不找他，他苦笑「難怪亞萍會⋯⋯哈哈哈」。

余天也自爆，本來這屆新北市黨部主委不太想選，民進黨當這個主委也沒什麼，但他後來想想「新北市當主委是我的責任滿重」，鋪了2年的路，如果不選了，市議員黨團怎麼辦。不過目前和總統還沒有談過新北市規畫。