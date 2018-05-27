籲藍營候選人不掛看板 孫大千：超越柯文哲才能打敗他

2018-05-27 09:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



台北市長柯文哲表示，他2014年市長選舉沒有掛競選看板，今年也不會掛，因為他沒有錢掛看板，也認為台灣政治要改變。對此，前立委孫大千說，如果他是國民黨主席，會宣布國民黨所提名的縣市長候選人，今年選舉不掛看板，不掛旗幟，不買廣告，打一場「最省錢的選戰」，為台灣的政治改革，建立一個全新的里程碑。孫提出下列五個理由：

第一，在全新的時代中，藉由數位平台和行動裝置的力量，可以大幅降低競選支出。

第二，在民進黨的追殺和清算下，國民黨的候選人必然將會面臨毫無資源的困境，唯有擺脫以往老派的選舉模式，才能突圍，進而蛻變。

第三，柯文哲已經宣布將不向財團募款，而是將價值6500萬的自有房產向銀行抵押貸款2000萬，做為年底選舉的經費。很顯然的，柯文哲計劃一方面擺出「哀兵姿態」，凝聚同情支持，另一方面以「選舉改革」做為連任選戰的主軸，自許為「進步力量」的代表，力抗兩黨傳統政治勢力的夾殺。因此，國民黨當然沒有理由讓柯文哲專美於前。尢其是台北市長選舉中，民進黨已經註定陪榜出局，僅剩丁柯對決，唯有超越柯文哲，才能擊敗柯文哲。

第四，民進黨此次黨內初選的豪華灑錢，舉國盡知，聞名全台。到現在，民進黨台南市初選時鉅額的不明競選經費，仍然是一筆理不清，說不明的爛帳。當民進黨逐步走向腐化和世俗的時刻，國民黨更應該展現「翻轉政治」的決心和行動。

第五，民進黨掌握中央和地方的執政優勢，不論是行政資源，或是企業捐款均遠遠超過國民黨。這正是國民黨徹底揚棄過去傳統的政治運作習慣，打造耳目一新的形象，以及改革重生的大好機會。