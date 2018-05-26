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展現以德報怨 學者：蔡政府捐款世衛穩賺不賠

以核養綠被打臉 黃士修要中選會踹共

2018-05-26 21:49聯合報 記者許家瑜╱即時報導

「核能流言終結者」黃士修今年3月底時發起「以核養綠公投」提案，但日前遭中選會要求限期補正，刪除「重啟核電」字眼，中選會另外又於4月17日公告公投須舉行聽證會，卻未說明理由卻無任何法律依據，讓外界質疑中選會刻意拖延時間。

今天黃士修在臉書表示，收到中選會來函要求補正公文，從內容來看「中選會推翻所有法律意見，也扭曲憲法和國際公約」，他們要求中選會主委陳英鈐出面說明，為何膽敢下令中選會公然違法？以及中選會所有審查委員，究竟受到多少政治利誘或威脅，竟無視聽證會釐清爭點，堅持作出違法之決議？

黃士修說，他們也將親自拜訪中選會，要求給全民一個合理且合法的交代。

以下為核能流言終結者黃士修臉書全文：

我們終於收到中選會來函要求補正的公文了。

中選會指控以核養綠公投：

一、「確保重啟核電權利」寓有重大政策創制之提示，違反一案一事項。

二、所有描述文字都「未具客觀、中立性」，必須刪除或移列理由書。

這份公文，再度證明中選會要求開聽證會，完全是拖延時間的政治手段。因為要求補正以核養綠公投的內容，與聽證會上已釐清的爭點，正好相反！

■ 中選會推翻所有法律意見

在5月8日聽證會上，法務部來函已明確表示「本件公民投票案既非立法原則之創制，亦非重大政策之創制或複決」。我們在聽證會上也說明，電業法第95條第一項，剝奪2025年之後運轉核電權利，故「確保重啟核電權利」是複決該法律條文的自然結果，與醫勞盟廢除勞基法第34條之但書的公投類似。

民進黨政府重啟大修之後的核二廠和核三廠，不須經過立法院同意，顯見非重大政策之創制。聽證會上的法律學者，也同意「確保重啟核電權利」應無創制之爭議。中選會竟公然違反法務部的法律意見，和聽證會上已釐清的爭點，堅稱本公投「寓有重大政策創制之提示」故違反一案一事項，拚死阻止以核養綠公投成案！

■ 中選會扭曲憲法和國際公約

中選會更搬出《憲法》和《公民與政治權利國際公約》，指控本公投的描述文字，違反「投票人應該可以獨立形成見解，不受任何類型的暴力或暴力威脅、強迫、引誘或操縱影響」之公約。

在聽證會上，法律學者也已駁斥中選會，除非「內容相互矛盾或顯有錯誤」，才符合《公投法》第10條第三項第四款「提案內容不能瞭解其提案真意」。《公投法》第35條也已規定，以強暴脅迫方法妨害他人投票之罰則，故應回到合理第三人觀點判斷，而非由中選會獨斷審查認定。

中選會對於本公投「誤導、勸誘」的指控，諸如「已將好惡價值寓於其間」、「明顯誤導投票人投票行為」，已經超越法律賦予中選會的職權。若要說公投主文含有描述文字，即是「暴力或暴力威脅、強迫、引誘或操縱影響」，完全是中選會扭曲《公民與政治權利國際公約》之意。

■ 中選會逼迫公務人員拼湊法條

中選會宣稱，「主管機關有公告主文、舉辦發表會、辯論會、網路直播、公開網站及編印公報等義務，均足徵之」，「未具客觀、中立性或未與議題有適當連結之文字，爰請作刪除或移列理由書之補正」，也是自相矛盾。

如果這些描述文字真的是「暴力或暴力威脅、強迫、引誘或操縱影響」，中選會為何又允許移列理由書，並舉辦發表會、辯論會、編印公報等等呢？難道，中選會編印各式選舉公報，含有候選人政見之描述文字，也是「暴力或暴力威脅、強迫、引誘或操縱影響」嗎？這顯然只是中選會高層逼迫公務人員拼湊法條，硬生出一份公文阻擋提案的藉口。

■ 中選會賦予自身法律太上皇地位

我在聽證會上，也逐字唸出過去舉辦的六次全國性公投，每一案皆含有大量動機性描述或願景性描述文字。例如：對等談判公投，「台灣人民堅持台海問題應該和平解決」和「以強化台灣自我防衛能力」；強化國防公投，「推動建立兩岸和平穩定的互動架構」和「以謀求兩岸的共識與人民的福祉」；台灣入聯合國公投，「台灣成為國際孤兒」和「為強烈表達台灣人民的意志，提升台灣的國際地位及參與」，等等。

這些都是在公審會還存在，每一案皆進行實質審查的年代。以上皆有會議影像和文字紀錄可查。如今僅具形式審查權限的中選會，竟然一再賦予自己法律太上皇之地位，全力阻擋牴觸非核家園意識形態之公投提案，破壞《公投法》落實《憲法》保障人民創制、複決權的精神。

■ 中選會主委下令公然違法

我們要求中選會主委陳英鈐出面說明，為何膽敢下令中選會公然違法？以及中選會所有審查委員，究竟受到多少政治利誘或威脅，竟無視聽證會釐清爭點，堅持作出違法之決議？

我們將親自拜訪中選會，要求給全民一個合理且合法的交代。本人謹代表以核養綠公投推動小組再度強調：以核養綠公投，不只是廢除電業法非核家園條款的公投，也是誓言對抗違法濫權的政府，進行一場守護民主聖戰的公投！

此致：陳英鈐主任委員、陳朝建副主任委員、周志宏委員、蔡佳泓委員、許惠峰委員、林瓊珠委員、林慈玲委員、劉嘉薇委員、江大樹委員、張淑中委員、林偕得委員。希望你們還保有那一絲絲作為學者的良知。

中選會要求補正公文。圖/擷取自黃士修臉書
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中選會要求補正公文。圖/擷取自黃士修臉書
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中選會要求補正公文。圖/擷取自黃士修臉書
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中選會公投核電

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