布吉納法索與中國復交 外交部：強烈失望與憤怒

2018-05-26 20:20 中央社 台北26日電



布吉納法索外長巴里與中國大陸國務委員兼外交部長王毅在北京同簽署「中華人民共和國與布吉納法索關於恢復外交關係的聯合公報」。 圖／取自微信「外交部發言人辦公室」公眾號 分享 facebook 布吉納法索與中華民國斷交，今天與中國在北京簽署恢復外交關係聯合公報。外交部對此「表達強烈失望、遺憾與憤怒」，並批布國惑於北京金錢外交，罔顧台灣過去協助布國的貢獻。

外交部晚間發布聲明指出，中華民國做為一個主權獨立國家的事實，絕非布吉納法索與中國復交公報所謂「一中原則」所能片面否定，「我國作為負責任的國際合作夥伴，仍將全力深化鞏固與友邦的緊密合作情誼」。

外交部表示，對於布國政府惑於中國金錢外交攻勢，罔顧24年來台灣協助布國國家安全、社會安定、經濟發展及人民福祉的重大貢獻，於今天與北京簽署恢復外交關係聯合公報；中華民國政府「表達強烈失望、遺憾與憤怒」。

外交部說，外交部與所有駐外館處當持續提高警覺，密切注意、嚴防中國壓縮台灣國際空間的作為，全力捍衛國家尊嚴與全民利益。「政府維護國家生存發展的強烈信念與堅定決心，絕不因中國打壓而有絲毫動搖」，也將繼續增進與友邦關係，並與理念相近國家在經濟、安全等層面建立實質夥伴關係，爭取國際社會認同與支持。

外交部長吳釗燮24日召開國際記者會，宣布與布吉納法索斷交；他說，雖然這次斷交表面上看起來跟中國沒關係，「但大家都知道，中國就是唯一因素」，布吉納法索跟中國建交是遲早的事。

中華民國與布吉納法索於1961年建交，1973年曾一度斷交，直到1994年恢復邦交。