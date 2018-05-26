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台灣一直都在進步 蔡英文: 台灣的主權我們在守護

2018-05-26 14:50聯合報 記者施鴻基╱即時報導

蔡英文總統今天參加屏東同鄉會會員代表大會，她未對和布吉納法索斷交説明，但表示政府堅持捍衛台灣主權沒有讓步，「國際上我們一有進步，中共就打壓」。

她説政府正全力拚經濟，失業率是17年來最低，股票市場已經上萬點，而且會持續上萬點寫紀錄。另外也為蘇貞昌和潘孟安拉票。

蔡英文說，台灣產業不斷在轉型，今年可望以互聯網產業邁入第4個高峰點，而且轉型的速度會越來越快，所以台灣人的心頭要定，因為台灣一直都在進步，「 台灣的主權我們在守護」。

他說網路和社群上常有一些不實消息，她希望在場人士看見都能出來闢謠，不要讓唱衰台灣的人得逞。

蔡英文表示政府正在努力守護台灣主權。記者施鴻基/攝影
蔡英文表示政府正在努力守護台灣主權。記者施鴻基/攝影
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