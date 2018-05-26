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花100萬美金買WHA門票？陳時中斥捐款人道行為

2018-05-26 11:49聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

蔡英文總統上午在總統府接見「世衛行動團」一行，接見結束眾人合影時，衛福部長陳時中...
蔡英文總統上午在總統府接見「世衛行動團」一行，接見結束眾人合影時，衛福部長陳時中(左)連在合影當下都把握時間，不停向蔡總統(右)報告說明此行的過程，此時，蔡總統示意陳時中，請他先看前面鏡頭。記者杜建重／攝影
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總統蔡英文今接見世衛行動團，並宣布台灣雖然無法正式參加世界衛生大會（WHA），但仍要有所貢獻，宣布捐贈100萬美金給世界衛生組織（WHO），作為對抗伊波拉病毒的基金，卻被質疑100萬美金，是否是為了進入下次WHA付出門票費？衛生福利部長陳時中表示，捐款是人道行為，且過去就曾捐贈過款項，幫助國際也間接幫助台灣。

世衛行動團今天早上返回台灣，一下飛機就立刻前往總統府，接受總統蔡英文接見，會談結束後，總統也發表相關談論，談及這一次世衛行動團的成功，以及批評中國在國際上的打壓，並宣佈台灣今天雖然沒有辦法參加WHA，但是仍會有所貢獻，宣布將捐贈100萬美金給WHO。

衛福部長陳時中表示，當時一抵達WHA後，就有相關團體詢問，是否可以出錢、出人，協助國際的伊波拉疫情，當時世衛行動團也表達防疫無國界，也表示無論是人或是錢，台灣早就準備好了。

陳時中表示，100萬美金目前將由政府出錢，尚未確定是否由衛福部出資，在這次捐款之前，台灣也曾在2014年捐贈款項給國際，同樣也是針對伊波拉疫情，台灣是透過美國捐給3個國家，分別為幾內亞、賴比瑞亞、獅子山，總計100萬美金，同步捐增物資給3國。

被問及是否是透過100萬美金買一下次WHA的門票，陳時中表示，這次捐款是一個人道的關懷，長期以來都有這樣的做法，幫助國際也是間接幫助台灣，這次的捐款也無關金錢外交，至於是否會以台灣的名義捐款，陳時中表示，「應該」會以台灣的名字捐出，但是最後的名字將交由外交部定奪。

捐款陳時中WHA

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