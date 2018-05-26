賴清德出席馬來西亞攬才博覽會 對新南向再提利多

2018-05-26 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



馬來西亞僑台商攬才博覽會今天開幕，行政院長賴清德表示，配合總統蔡英文新南向政策，政府近期與許多東南亞國家密切聯繫，透過未來將提出的新經濟移民政策，讓在國內就學的外籍學生有機會留台工作。

賴清德表示，政府非常重視新南向政策，總統所提出的新經濟三大方向：前瞻基礎建設、 五加二產業創新與新南向政策，行政院努力配合推動。台灣與新南向國家的經貿成績也有新的突破，去年雙邊貿易達到1109億美元，比前年增加15.6%，其中馬來西亞與台灣達到175.6億美元，去年比前年增加24.6%，是新南向國家增加最多的。

賴清德說，來台觀光旅客去年與前年比較，新南向國家人民，增加27.6%，其中馬來西亞也增加11.3%；學生來或人才台就學和培訓的部分，去年共有3.8萬人才來台，比前年增加18%，其中馬來西亞增加7.2%，顯示馬來西亞在台人數越來越多。

賴清德表示，行政院也提出相關對策，如人才培育旗艦計畫，相關部會共有17.6億新台幣，投入人才培育，鼓勵台灣和新住民二代多多認識新南向國家，積極到新南向國家招生來台就讀，相關的教育、經濟、科技等相關部會與國內大學合作，培育大馬人才到台接受職業訓練，建立各國東南亞國家對接培育人才窗口。

賴清德說，行政院也提出外國專業人才延攬雇用法，之前已在立法院三讀通過，目的就是方便本國企業延攬國際人才，應該要想辦法把新南向國家學生和人才留下，列為優先延攬對象。另外國發會日前提出新經濟移民草案，是要與社會對話、聽取社會意見，期望立院下會期提出，通過後政府有機會延攬在台就學的新南向國家的學子，企業也延攬中階技術人才。