親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斷交潮後續效應
吳茂昆風波不斷
九合一選戰焦點
戰北市選情有變
原民特定區通過
政治
軍事
綜合

被下封口令？吳茂昆不回答媒體提問

12年課綱審不完？ 國教署長：不排除暑假周間召開

賴清德出席馬來西亞攬才博覽會 對新南向再提利多

2018-05-26 11:38聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

馬來西亞僑台商攬才博覽會今天開幕，行政院長賴清德表示，配合總統蔡英文新南向政策，政府近期與許多東南亞國家密切聯繫，透過未來將提出的新經濟移民政策，讓在國內就學的外籍學生有機會留台工作。

賴清德表示，政府非常重視新南向政策，總統所提出的新經濟三大方向：前瞻基礎建設、 五加二產業創新與新南向政策，行政院努力配合推動。台灣與新南向國家的經貿成績也有新的突破，去年雙邊貿易達到1109億美元，比前年增加15.6%，其中馬來西亞與台灣達到175.6億美元，去年比前年增加24.6%，是新南向國家增加最多的。

賴清德說，來台觀光旅客去年與前年比較，新南向國家人民，增加27.6%，其中馬來西亞也增加11.3%；學生來或人才台就學和培訓的部分，去年共有3.8萬人才來台，比前年增加18%，其中馬來西亞增加7.2%，顯示馬來西亞在台人數越來越多。

賴清德表示，行政院也提出相關對策，如人才培育旗艦計畫，相關部會共有17.6億新台幣，投入人才培育，鼓勵台灣和新住民二代多多認識新南向國家，積極到新南向國家招生來台就讀，相關的教育、經濟、科技等相關部會與國內大學合作，培育大馬人才到台接受職業訓練，建立各國東南亞國家對接培育人才窗口。

賴清德說，行政院也提出外國專業人才延攬雇用法，之前已在立法院三讀通過，目的就是方便本國企業延攬國際人才，應該要想辦法把新南向國家學生和人才留下，列為優先延攬對象。另外國發會日前提出新經濟移民草案，是要與社會對話、聽取社會意見，期望立院下會期提出，通過後政府有機會延攬在台就學的新南向國家的學子，企業也延攬中階技術人才。

馬來西亞賴清德新南向政策

相關新聞

花100萬美金買WHA門票？陳時中斥捐款人道行為

2018-05-26 11:49

蔡英文宣布：捐約3千萬台幣給WHO對抗伊波拉

2018-05-26 10:10

蔡英文捐百萬美元給WHO 國民黨：宣布金備競賽拚外交？

2018-05-26 11:22

退警大團結喊凍蒜 陳子敬：參選台南市長到底

2018-05-26 11:13

蔡英文接見「世衛行動團」 宣布捐100萬美元給WHO

2018-05-26 10:41

林祖嘉：黨產年金管爺一例一休撕裂台灣 卻喊團結？

2018-05-26 10:00

選舉風水學 每天一根棒棒糖 打敗民進黨？

2018-05-26 09:00

美參議員提案 支持台灣參與國際組織

2018-05-26 05:22

斷交記者會 賴揆一抹笑？徐國勇：自信的表現

2018-05-25 22:26

蔡英文是諸葛神算？羅智強：總統斷交前還在賣荔枝

2018-05-25 19:32

中央災防會報 賴揆：善用科技 將產業界納入防災體系

2018-05-25 16:32

黃偉哲前幕僚竟是「大創門神」黃國昌證實：就是她

2018-05-25 16:02

影╱吳釗燮對學生演講：可去中國 但莫忘認同台灣

2018-05-25 16:01

吳釗燮：面對中國打壓 就跟其他國家往來來抵銷

2018-05-25 16:00

大創門神新聞下架？黃國昌：新聞自由不是權貴的禁臠！

2018-05-25 15:59

掌握官股就撤換吳音寧？柯文哲：會慎重處理

2018-05-25 15:45

政治人物總財產大公開！ 「太驚人了富婆部長」

2018-05-25 15:41

台布斷交 龐培歐：美對台承諾不變

2018-05-25 14:03

我方極力爭取參與WHA 巴基斯坦代表稱「非常愚蠢」

2018-05-25 13:55

全國第1例 鎮西堡及司馬庫斯通過原民特定區域計畫

2018-05-25 13:47

邱太三：公投綁大選 查賄選暴力難度高

2018-05-25 13:41

【即時短評】總統網拍玉荷包 台灣荔枝更需產業升級

2018-05-25 12:54

「我還是部長」吳釗燮：總統覺得外交表現好 沒有辭必要

2018-05-25 12:37

醫療衛生無國界 世界醫師會力挺我國加入WHA

2018-05-25 12:30

綠委爆足球總教練赴陸兼職 體育署：僅受品牌邀請顧問

2018-05-25 12:12

6分鐘賣千盒總統玉荷包 網友諷：邊賣包、邊斷交

2018-05-25 11:56

台布斷交 黃偉哲：人民對中共的「用心」更厭惡

2018-05-25 11:02

總統認為沒有請辭必要 吳釗燮：將繼續為外交奮鬥

2018-05-25 11:00

輸誠？柯文哲：此時要給蔡英文足夠的支持

2018-05-25 10:58

國民黨草根連署年金釋憲？ 全教產批政治騙術

2018-05-25 10:52

布吉納法索斷交 陳時中：證明中國滿口謊言

2018-05-25 08:58

台應推斷交量表 周偉航：去中國化中國就不要靠邀

2018-05-25 08:19

曾批馬外交休克 羅智強：蔡英文直接外交升天了

2018-05-25 08:12

呂秋遠：終將會知道 一個邦交國都沒有的感覺

2018-05-25 07:55
看更多

熱門文章

證據在此！ 藍委爆吳茂昆違法赴陸

2018-05-25 18:14

黃偉哲前幕僚竟是「大創門神」黃國昌證實：就是她

2018-05-25 16:02

斷交雪崩潮來了？比邦交國狂掉還可怕的是這招

2018-05-26 08:00

萬一0邦交國怎麼辦？ 苦苓提4建議給大家票選

2018-05-25 15:25

政治人物總財產大公開！ 「太驚人了富婆部長」

2018-05-25 15:41

王定宇：召回海上援助布吉納法索軍備品 寧丟海

2018-05-25 17:23

蔡總統四問在野黨 遺憾台灣內部不團結

2018-05-25 17:30

台布斷交嚴審陸來台 唐德明：不是反制而是反智了吧！

2018-05-25 21:25

國民黨回批：蔡英文執政無能 只會推責給在野黨

2018-05-25 18:02

蔡英文宣布：捐約3千萬台幣給WHO對抗伊波拉

2018-05-26 10:10

斷交罵在野黨！蔡正元：蔡英文只代表台獨不代表台灣

2018-05-25 21:20

徐國勇反問柯志恩：你敢保證管中閔沒有問題？

2018-05-25 22:24

我方極力爭取參與WHA 巴基斯坦代表稱「非常愚蠢」

2018-05-25 13:55

台布斷交聲浪四起 侯友宜：我聽到有人說邦交國無用

2018-05-25 14:26

布吉納法索與我斷交 來台交流學生：早有跡象

2018-05-25 13:49

搓湯圓 高思博：蔡英文下台 黃偉哲退選

2018-05-25 16:22

小英批在野黨容忍中國打壓 藍委：做不好還推給別人

2018-05-25 18:00

紐時：陸扼殺台灣空間 使台灣民眾對統一不感興趣

2018-05-26 03:15

徐耀昌向劉政鴻慎重道歉 相信劉為苗栗會見諒

2018-05-25 12:15

前外長歐鴻鍊示警：史瓦帝尼、瓜地馬拉亮紅燈

2018-05-25 12:12

台布斷交…4問批在野黨 蔡總統遺憾：台灣不團結

2018-05-26 00:20

斷交記者會 賴揆一抹笑？徐國勇：自信的表現

2018-05-25 22:26

台布斷交 美國務院：陸改變台海現狀、破壞和平穩定

2018-05-25 21:18

蔡英文是諸葛神算？羅智強：總統斷交前還在賣荔枝

2018-05-25 19:32

新聞幕後／外交有難再闢「內戰」 能解困局？

2018-05-26 00:36

台布斷交！為醫療駐布9年心血泡湯 埔基「很無奈」

2018-05-25 13:50

嚴審陸人來台反制斷交潮 唐德明：稻草人掩飾執政無能

2018-05-26 00:52

蔡總統：我有百分之百的把握 台灣正在變好

2018-05-25 17:14

選舉風水學 每天一根棒棒糖 打敗民進黨？

2018-05-26 09:00

「還要辯護什麼？」立委秀吳茂昆違法證據 教部未回應

2018-05-26 00:01

斷交蔡英文批在野黨 陳水扁：民進黨先團結比較實際

2018-05-26 08:56

影╱吳釗燮對學生演講：可去中國 但莫忘認同台灣

2018-05-25 16:01

曾目睹維冠大樓倒塌 屏科大女生休學考消防員

2018-05-25 21:14

布國與中華民國斷交 在台學生「很傷心！」

2018-05-25 12:05

影／2年斷4國 蔡硬回是中國不安 林郁方：想法很阿Q

2018-05-25 13:40

影／不知布吉納法索首都是台北姐妹市 柯文哲：好丟臉

2018-05-25 16:56

楊鎮浯宣布參選縣長 盼找回金門價值

2018-05-25 12:06

美參議員提案 支持台灣參與國際組織

2018-05-26 05:22

全國第1例 鎮西堡及司馬庫斯通過原民特定區域計畫

2018-05-25 13:47

被下封口令？吳茂昆不回答媒體提問

2018-05-26 10:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top